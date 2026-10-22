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蔡令怡親曝吳敦義退化 語言、情緒表達都受影響

4名子女陪同進場 全場齊喊「吳副總統，加油！」

基金會更名、蔡令怡接董事長

台北市吳敦義文教基金會日前舉辦喬遷茶會，董事長、吳敦義夫人蔡令怡在致詞時親口透露，丈夫近年因大腦前額葉退化，已影響部分情緒表達與語言功能，也因健康因素辭去基金會董事長職務。談到丈夫近況時，蔡令怡一度哽咽落淚，現場氣氛相當感傷。隨後吳敦義在子女陪伴下也進入茶會現場，不少來賓齊喊「加油」，也讓吳敦義情緒激動，頻頻揮手致意，場面令人動容。根據《匯流新聞網》報導，與吳敦義交情良好的專欄作家藍蝴蝶轉述，蔡令怡在茶會中談及丈夫近年的生活與健康變化，坦言吳敦義大腦前額葉出現退化，已經影響部分情緒表達與語言功能。蔡令怡表示，雖然吳敦義現在表達、與人互動的方式和過去有所不同，但對於身邊親友的關心及支持，仍有所理解，心中也充滿感激。她並透露，吳敦義也因健康因素辭去基金會董事長一職，改由她接任。蔡令怡也分享夫妻日常中的一段細節，透露吳敦義有時即使在睡夢中，仍會提及國家、人民相關事情。在她看來，即使丈夫的身體與認知狀況已有改變，過去數十年從政留下的思緒與牽掛，仍深深留在生活之中。談到這些變化時，蔡令怡一度哽咽落淚，也讓現場許多老朋友相當不捨。而在蔡令怡致詞過程中，吳敦義也在4名子女陪伴下緩緩進入會場。現場來賓看到熟悉身影，也紛紛喊出：「吳副總統，加油！」吳敦義聽到後情緒也顯得有些激動，多次揮手致意。藍蝴蝶形容，當下沒有昔日政治場合的喧囂，只剩下妻子的陪伴、子女的守護，以及多年老友的祝福，也成為整場茶會最令人動容的一幕。吳敦義原先創立的台灣新願景基金會，今年3月變更登記為「台北市吳敦義文教基金會」，吳敦義辭任董事長後，由蔡令怡接任。蔡令怡也在基金會刊物《回首．前瞻》中，以「轉身，迎向新未來」為題，期許基金會在更名、喬遷後，延續吳敦義創辦時的理念，持續投入文化教育、社會關懷及公益服務。另外，談及吳敦義2021年出版回憶錄《堅毅之路》，記錄數十年的從政歷程，蔡令怡透露，吳敦義後來將回憶錄售書所得2300多萬元，全數投入基金會，作為推動公益與文教事業的永續基金，也讓基金會得以擁有目前「小而美」的辦公空間。