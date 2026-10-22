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▲盧秀燕強調萬事不如防災重要，颱風來襲期間「競選活動、輔選活動暫不奉陪」。（圖／台中市政府提供，2026.10.22）

強風吹亂頭髮也不忘防颱！盧秀燕喊：輔選、競選暫停

台中、台北同步防颱！盧秀燕：輔選工作先停一下下

颱風薔琵持續逼近台灣，儘管氣象預測北部、東部可能首當其衝，但台中海線的強風威力也不容小覷！台中市長盧秀燕今天（22）日上午在清水區主持地政事務所開工典禮，現場風勢強勁，致詞、受訪期間不斷伸手撥髮超過20次。面對颱風來勢洶洶，盧秀燕宣布台中、台北同步進入防颱模式，強調「競選活動、輔選活動暫不奉陪」，並呼籲各候選人趕緊加固街頭看板及宣傳車，避免強風吹落造成危險。颱風逐步逼近，中部地區雖有中央山脈這座「護國神山」屏障，但昨晚開始已明顯感受到風勢增強，今天上午上班尖峰時段更是有感。台中市部分建築工地的防護網被風吹得不斷鼓動，風砂被捲上半空，顯示颱風外圍環流帶來的強風已開始影響當地。盧秀燕今天上午前往海線主持清水地政事務所開工典禮，現場雖然搭設棚架，仍抵擋不住強風吹襲，與會者頭髮被吹得四處飛揚。她接受媒體聯訪時，一邊不斷撥整頭髮，一邊說明防颱準備，還特別將台北市長蔣萬安納入防颱部署，強調台中、台北都已進入防颱模式。盧秀燕時刻記得自己的「蔣萬安競總主委」身分，表示「台中市還有萬安那邊，我們台北市呢，通通進入防颱模式。所以這幾天我們防颱優先、全心防颱。因此，有很多的競選活動、輔選活動，暫不奉陪。」接著她切換回「媽媽市長」模式，指出由於颱風移動速度加快，台中市政府中午將召開全府防颱預備會議，部分局處將依中央氣象署提供的資訊，先行開設三級應變機制，提前做好各項防颱準備。盧秀燕也特別提醒忙著衝刺選舉的候選人，選戰雖然進入倒數階段，但街頭看板、宣傳車等競選設施務必做好固定與加固工作，避免強風吹襲造成物品掉落，危及市民安全。盧秀燕最後再次強調，颱風期間必須以防災為優先，台中與台北都不能掉以輕心。她說：「總而言之，我們台中市進入防災模式，台北市也是！我們以防災為主，輔選跟競選工作暫時會停一下下。」強調選舉行程可以暫停，但公共安全不能打折。