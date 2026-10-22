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相聲演員黃逸豪、民進黨台北市長候選人沈伯洋相繼被中國「跨境鎮壓」，引起外界關注。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，為保障國人人身安全，請檢警調對不明或身分可疑的境外來台人士，及與其接觸的本國人士、組織團體，充分了解其動向，且提高情資掌握；此外，面對選舉逼近，卓也說，針對各候選人及相關人士的人身安全，請檢警調列為專案保護，以期有效遏止重大事件的發生。行政院上午舉行院會，發言人李慧芝轉述卓榮泰裁示，近來發生數起疑似跨國鎮壓相關事件，背景都與支持民主言論、批評集權獨裁及反制認知作戰等行為相關，為保障國人人身安全，請檢警調對不明或身分可疑的境外來台人士，及與其接觸的本國人士、組織團體，充分了解其動向，且提高情資掌握，避免治安事件發生。卓榮泰指出，九合一選舉進入最後一個月，針對各候選人及相關人士的人身安全，請檢警調列為專案保護，以期有效遏止重大事件的發生。此外，卓榮泰說，中央各部會、地方政府首長、副首長，以及主要層級以上的人事，因公務需要與國外接觸日益頻繁，出訪行程日益增多，務必在出國前通報外交部，讓外交部了解，必要時告知出國應注意事項。至於若前往更敏感的國家或地區，也必須向陸委會通報，才能保障到中央、地方各級首長人身安全以及公務機密性，請大家務必要遵守。