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蔣萬安逾7成支持者表態續挺 16.2％轉向沈伯洋

隨著年底台北市長選戰持續升溫，外界關注2022年市長選舉中，無黨籍參選人黃珊珊拿下超過34萬票，這批選票今年將流向何方？震傳媒今（22）日公布最新時事議題民調，結果顯示，當年曾投票支持黃珊珊的選民中，54.4％表示今年將支持民進黨參選人沈伯洋，34.1％選擇支持尋求連任的台北市長蔣萬安，這群支持者的流向也為今年選情增添變數。回顧4年前的台北市長選舉，蔣萬安以57萬5590票、得票率42.29％當選；民進黨候選人陳時中獲得43萬4558票、得票率31.93％；黃珊珊則拿下34萬2141票、得票率25.14％。當年黃珊珊的選票規模不容小覷，如今這群選民的最新投票傾向，自然成為觀察台北市長選戰的重要指標。此次民調也詢問受訪者2022年的投票選擇，結果顯示，13.1％受訪者表示當時投票給黃珊珊，37.9％投給蔣萬安，20.7％投給陳時中，另有1.4％投給其他候選人。此外，16.4％表示沒有投票或投下廢票，1.8％稱當時尚未具備投票權，另有8.7％表示已經忘記當時的投票選擇。進一步分析不同候選人支持者的投票流向，曾在2022年投給蔣萬安的選民中，72.7％表示今年仍會繼續支持，不過另有16.2％轉向沈伯洋。至於當年投票給陳時中的選民，93.6％表示今年將支持沈伯洋，僅1.6％改支持蔣萬安，顯示陳時中過去的支持者在本次選戰中，多數傾向投給沈伯洋。至於台北市民的政黨傾向，調查顯示，35.9％受訪者表示支持民進黨，25.4％支持國民黨，9.4％支持民眾黨。若以政治光譜區分，37.3％受訪者傾向泛綠，29.6％傾向泛藍，另有26.9％自認為中間選民。本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年10月18日至19日，對象為設籍台北市、年滿20歲的民眾，採電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行住宅電話訪問，以系統抽樣搭配電話號碼末兩碼隨機方式抽出樣本，並依內政部人口統計資料，針對地區、性別、年齡層及教育程度進行加權。本次成功完訪1,074人，在95％信心水準下，抽樣誤差約為±2.99個百分點。