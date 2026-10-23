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金州勇士隊（Golden State Warriors）61歲總教練科爾（Steve Kerr）今年5月剛與球團簽下一紙為期2年的續約合約。隨著2026-27賽季揭幕，外界格外關注這位執教長達13個賽季、手握4座總冠軍的金牌教頭何時會卸下兵符。對此，科爾在接受專訪時敞開心扉，不僅正面回應是否會履行完這份2年合約，更語帶深意地暗示，自己未來的退場時機很可能會與陣中兩大核心元老——柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）綁在一起，迎來「同進共退」的終章。在今年休賽季期間，科爾曾陷入深刻的思索與沉澱，一度認真評估是否要在第13個賽季結束後高掛戰術板。科爾透露，當時他花費了兩到三週時間與妻子、勇士老闆拉科布（Joe Lacob）以及總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）深入長談，最終得出結論：現在離開還為時過早。「我對記者湯普森（Wright Thompson）說過：『我不希望走得太晚，但我也不希望走得太早。』」科爾表示，管理層、教練團與球員之間依然保持極佳的凝聚力，自己仍能為這支球隊帶來貢獻，因此對全新賽季充滿期待；但他也始終保持清醒，深知執教生涯的終點終將到來。當被直接問到是否會把這份2年合約完整走完時，科爾給出了明確且深具歷史意義的答覆：「我簽了2年合約，我看不出自己會在這個賽季結束後就抽身離開。現在這件事情的輪廓與清晰度已經浮現——我能預見一個結局，那就是我和柯瑞、格林三個人，大概會在差不多的時間點一起離開。我完全能想像這個畫面的發生。」儘管科爾隨後笑著補充，NBA是個瞬息萬變的聯盟、任何突發狀況都可能上演，但這番言論無疑為勇士輝煌的「三巨頭王朝」劃下了最詩意的註腳。三人攜手走過十餘載風雨，若最終能一同拉下時代的布幕，將是聯盟罕見的傳奇佳話。專訪中，科爾也回憶起2014年接掌勇士兵符的轉折點。當時紐約尼克隊（New York Knicks）總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）積極延攬他，但前老鷹總管費瑞（Danny Ferry）提醒他「想想看傑克森處在你的位置會怎麼選？他會去有天賦的地方執教喬丹，所以傑克森肯定會選擇執教科瑞」；卡萊爾（Rick Carlisle）也致電大讚勇士天賦滿滿，最終促成科爾落腳灣區。看到好友布朗（Mike Brown）今年率領尼克奪下睽違50餘年的總冠軍，科爾也由衷感到高興。面對勇士上賽季僅繳出37勝45敗的轉型期，科爾坦言球隊已從過去12年中有11年「唯一目標只有爭冠」的絕對模式，轉變為重新探索、擁抱年輕陣容與創新的自由階段。對於未來的期許，科爾感性表示：「我希望在我離開之後，勇士依然能蓬勃發展。拉科布為這支球隊注入了激情與商業典範，明年球隊薪資空間乾淨、擁有完整選秀權和潛力新星，勇士已經是一支聯盟頂級的招牌球隊，我希望這個榮光能長久延續。」