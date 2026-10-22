我是廣告 請繼續往下閱讀

付了清潔費還要打掃？Airbnb禁止房東提出過度要求

房東仍可訂合理規範 特殊情況允許例外

遙控器沒放回原位也不行？美國房東嚴格查房引爭議

出國旅遊入住Airbnb，退房前卻被要求洗碗、拆床單，甚至還得把垃圾帶到其他地方丟棄？針對旅客長期抱怨房東要求過多家務工作，短租住宿平台Airbnb宣布修改住宿規範，限制房東對房客提出不合理的清潔要求。新規將適用於11月20日起預訂的住宿，房東原則上不得要求房客執行通常由清潔人員負責的工作。根據英國廣播公司（BBC）報導，Airbnb近日更新住宿規範，房東未來可設定7項標準住宿守則，並額外提出其他合理要求，但不得要求房客花費大量時間或精力完成清潔工作。Airbnb新規明確指出，房東原則上不得要求房客執行通常由專業清潔人員負責的工作，包括拆除床單、將垃圾帶到住宿地點以外丟棄，以及清洗並收妥餐具等。這項調整主要回應房客多年來的不滿。許多旅客抱怨，即使已支付清潔費，退房前仍被要求完成繁瑣家務，增加住宿負擔。Airbnb表示，住宿守則原本是為了讓旅客了解房東的期待，但平台收到不少反映，認為現行規定容易造成混淆，部分要求過於繁瑣，也難以管理。因此，平台重新設計相關規範，希望讓房客更容易了解住宿要求，同時避免入住後才發現額外的清潔責任。Airbnb強調，新規並非全面禁止房東提出額外要求，而是要求相關規定必須合理。例如，若住宿地區因乾旱而實施用水限制，房東仍可要求房客縮短淋浴時間。此外，未來住宿守則將在訂房頁面更明顯的位置顯示，也會納入房客的訂房提醒，確保旅客事先掌握相關規定。房東原則上也不得要求房客另外簽署合約，除非涉及法律規定或社區管理組織的必要要求。Airbnb表示，房東仍可管理住宿守則，但不能自行對違規房客開罰。若平台發現房東提出不符合政策的要求，將標示相關問題，房東若有異議則可提出申訴。Airbnb房東要求過於嚴苛的問題，近期也在社群平台引發討論。美國喬治亞州一對經營Airbnb的房東夫妻卡西（Cassie）與強（Jon），經常在TikTok分享房客退房後的檢查影片，因為對屋內物品擺放位置及整潔程度要求極高，引起網友關注。其中一段影片顯示，兩人因房客沒有將電視遙控器放回指定位置，就指責對方不尊重住宿規定，引發不少批評。儘管夫妻倆回應，認為外界誤解了影片內容，但他們的嚴格查房方式仍成為網友模仿及諷刺的對象。