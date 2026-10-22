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凱斯勒＋唐西奇超神勇 湖人半場就14分領先

湖人開幕戰撂倒勇士 柯瑞23分難救主

▲湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）在場上與勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）互噴垃圾話。（圖／美聯社／達志影像）

眾球星超猛！率隊大勝對手

NBA 10/22 完整戰果（持續更新）

對戰組合（客隊 vs 主隊） 比分 老鷹 vs 魔術 132 : 125 公鹿 vs 巫師 116 : 128 灰狼 vs 熱火 131 : 106 黃蜂 vs 籃網 110 : 103 公牛 vs 暴龍 92 : 135 爵士 vs 灰熊 103 : 123 溜馬 vs 鵜鶘 123 : 120 獨行俠 vs 火箭 110 : 128 勇士 vs 湖人 127：105 太陽 vs 拓荒者 83：124 國王 vs 快艇 比賽中

NBA賽場今（22）日繼續迎來多隊的主場開幕戰，重頭戲自然是洛杉磯湖人交手金州勇士的「勇湖大戰」。本場比賽，勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）首節一度轟下16分，不過唐西奇（Luka Doncic）以及新加盟中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的12投12中實在太過神勇，兩人合力攻下54分，最終湖人就以127：105擊敗勇士。《NOWNEWS今日新聞》為讀者持續整理今日NBA的比賽結果。眾所矚目的「勇湖大戰」今日火熱開打，首節雙方即火力全開互轟，勇士柯瑞單節狂砍16分展現火燙手感，率領球隊緊咬比分，甚至一度在首節末段反超；不過湖人靠著唐西奇與新加盟的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的完美連線取得微幅領先。次節戰況依舊拉鋸，但隨著湖人主力回神，聯手打出一波13：4的猛烈攻勢將分差拉開，半場終了前唐西奇更轟進一記驚天動地的超遠壓哨三分，率領湖人以66：52取得14分領先。其中，凱斯勒上半場表現神勇，7投7中高效轟下14分、5籃板與1火鍋，正負值高達+10，成為紫金軍團半場拉開比數的重要功臣。下半場湖人進一步把分差擴大，第3節打出36：16的猛攻後，瞬間將比分拉開到30分以上。末節勝負毫無懸念之際，兩隊都將主力換下場，讓「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）在開幕戰就有上場機會。最終湖人就以127：105撂倒勇士，其中唐西奇個人攻下28分、8籃板、7助攻、助攻、外帶3抄截。迎來湖人首秀的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則超狂12投12中、砍下26分，里夫斯（Austin Reaves）也有23分進帳。勇士方面，柯瑞手感還是不錯、個人就攻下23分，可惜他的隊友不太給力，包含柯瑞在內只有4人得分上雙。今日各隊球星在開幕戰紛紛繳出亮眼表現。其中，轉戰巫師的戴維斯（Anthony Davis）狂轟34分、12籃板，率領球隊以128：116擊敗公鹿。久違重返暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）則攻下23分，帶領球隊以135：92懸殊比分輕取公牛。另一方面，火箭在杜蘭特（Kevin Durant）與史密斯（Jabari Smith Jr.）雙雙砍下30分的帶領下，以128：110大勝獨行俠；灰熊則靠著傑洛姆（Ty Jerome）狂轟生涯新高的45分，以123：103擊退爵士。