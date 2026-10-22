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沈伯洋提股市與颱風假脫鉤 張善政：應由中央評估

侯友宜：沒有安全就沒有一切 人民安全是唯一考量

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日談及颱風假議題時表示，台北身為金融重鎮，未來值得思考股市是否應與停班停課脫鉤。對此，桃園市長張善政表示，股市與颱風假脫鉤的前提，是線上交易普及程度必須達到一定水準，應由掌握相關數據的中央政府進行評估；新北市長侯友宜則強調，不論股市或其他活動，都會影響人民生活，但一切應以人民安全為最大考量，直言「沒有安全，沒有一切」。對於沈伯洋今指出，台北市身為金融重鎮，涉及股市運作，目前台北市並未將股市與停班停課脫鉤，未來是否應分別訂定標準，值得進一步討論。張善政今日出席基北北桃合作交流平台時受訪表示，股市與颱風假是否脫鉤，必須考量實際交易模式。他指出，「股市跟颱風假脫鉤的前提，是線上交易的普及度要到某一個程度」，因此相關議題應交由中央政府評估。張善政進一步說明，中央才真正掌握相關數據，能夠了解目前民眾不到實體券商或其他交易場所進行交易的頻率與程度，再據此評估是否具備脫鉤條件。侯友宜則表示，不論股市或其他活動，都會影響人民生活，但面對颱風威脅，最重要的仍是確保民眾安全。侯友宜強調，「一切以人民的安全為最大的考量，沒有安全，沒有一切。」他也再次呼籲，中央與地方政府應共同合作，面對來勢洶洶的颱風，將人民安全作為最重要、也是唯一的考量。