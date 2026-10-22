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追蹤1.6萬名兒童 暴露童年逆境「睡眠時數較短」

▲台大公衛學院研究，「童年逆境」與睡眠、情緒之間的關聯。（圖／記者張乃文攝）

家庭失能影響青春期 男生較容易反映在睡眠及攻擊行為

孩子睡得較少，或是青春期出現攻擊行為，可能與早年家庭經驗有關。台大公衛學院研究團隊透過2項長期追蹤研究發現，兒童成長過程遇到的創傷性事件，可能會影響其睡眠及青春晚期的攻擊行為。台大公衛學院今日舉行「從睡眠到行為，看見兒少逆境」記者會。副教授張齡尹提到，因為健康及行為不是在單一時刻所造成，公衛領域中的「生命歷程觀點」，是可了解兒少健康，回溯整體生命早期經驗，隨時間累積、交織，且在不同階段當中轉化，也可能因此影響一生。其中，公衛學院的研究團隊透過研究「童年逆境」與睡眠、情緒之間的關聯，了解在不同成長階段，如何影響後續健康及行為。所謂「童年逆境」指的是兒童在18歲前成長過程經歷的創傷性事件，包括虐待、忽視及家庭失能。張齡尹指出，其中以「敏感期」來說，當遇到風險暴露，影響可能會較大；另外，風險暴露時間愈長、愈多，影響也會愈高。張齡尹說，研究團隊運用2005年出生的嬰兒為對象，進行台灣出生世代的研究，其中一項是從6個月追蹤至12歲的1萬6666名兒童，探討童年逆境與睡眠之間的關聯。研究發現，相較於沒有暴露於逆境的兒童，暴露在逆境下，孩子睡眠時數會相對短，研究也發現，孩子的韌性愈高時，睡眠時數愈長；但這類保護效果在逆境的環境下，會受到影響。張齡尹強調，孩子本身的韌性很重要，但成長環境也相當關鍵，若只靠增強孩子的韌性可能不夠，也需要減少孩子經歷的逆境，如預防孩子在校園或生活遭受同儕暴力等。張齡尹指出，逆境並非只是當下發生的，因為它可能帶有累積的效果，例如3至8歲若經歷過逆境，對於睡眠影響會是較明顯的時期；這也正是兒童過渡到學齡期的階段，更是大腦正在發育的時期，兒童若受到其他外在壓力影響，進一步影響情緒調節，更容易會反映在後續的睡眠表現。類似的發現也在「攻擊行為研究」中可看到。張齡尹提到，當兒童經歷過家庭失能，與青春期的攻擊行為會有其關聯性，經歷愈多，帶出的影響可能愈大。她說，以男性青少年為例，當兒童時期經歷較多家庭失能，一部分會反映在青春早期，如12歲時的憂鬱症狀，有20%至30%會產生青春晚期時、約17、18歲的攻擊行為。性別差異上，張齡尹表示，研究可看到男女影響有些不同，男生較容易受到逆境影響，而反映在睡眠和攻擊行為的表現上，這可能也和性別應對壓力的方式不同有關聯。張齡尹總結，這是一項觀察型研究，也建議可早期主動探究、辨識孩子逆境，並建立「創傷知情系統」，在學齡前至小學初期，經社會、學校及社區的評估、關注孩子睡眠及家庭處境，依個別需求提供支持，並延續至青春期，盼讓有需要的兒少和家庭更早獲得協助，避免因家庭背景或行為表現被貼上標籤。