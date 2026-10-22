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徐巧芯轟沈伯洋「市政出洋相」 不懂金融市場運作

金融市場照常運作誰上班？徐巧芯：從業人員安全誰保障

徐巧芯嗆「今天應該閉嘴」 籲沈伯洋先做好防災

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日談及颱風假議題時表示，台北是金融重鎮，未來值得討論股市是否應與停班停課脫鉤。對此，國民黨立委徐巧芯痛批，沈伯洋根本沒搞清楚台北金融市場如何運作，直言「這就叫做市政出洋相」，更質疑若颱風天停班停課，金融市場卻照常運作，難道要金融從業人員冒著風雨上班？對於沈伯洋喊出股市與颱風停班停課脫鉤徐巧芯批評，沈伯洋談到市政時「大多都是瞎掰」，這次也不例外。她指出，台北市是全國金融重鎮，颱風假牽動的不只有股市，還包括匯市、期貨市場、銀行清算及證券交割等整套金融體系，並非單純討論股市是否開市就能解決。徐巧芯表示，沈伯洋身為立法委員，若真的關心颱風假與金融市場運作是否應脫鉤，本周一金管會才進行專案報告，當時就是向相關部會提出詢問的機會。她質疑，既然當時已知道颱風可能來襲，沈伯洋為何沒有到財政委員會詢問相關部會？徐巧芯強調，全國金融體系運作並非台北市長的職權，而是中央部會負責的範圍，立法委員本來就有監督權責。她質疑沈伯洋是否根本沒有關心議程，只想著選舉，卻未善用現有職權推動政策討論。徐巧芯進一步質疑，如果颱風已達停班停課標準，卻要求金融市場正常運作，金融從業人員是否仍須冒著風雨出門上班？又該由誰保障他們的人身安全？除了人員安全，交易系統、銀行清算等作業若因颱風受到不可抗力因素影響，相關責任又該由誰承擔？這些問題都直接涉及台北市民的安全與權益。徐巧芯表示，台北市有許多金融從業人員，若因金融市場持續運作，導致家人與孩子停班停課，自己卻必須冒著風雨上班，等於讓從業人員承擔額外風險。她批評，不能因為一句「股市很重要」，就要求相關人員「捨命陪君子」，忽視自身安全。徐巧芯要求，若沈伯洋認為金融制度改革應朝颱風天停班停課、金融市場仍正常運作的方向推動，就應明確提出具體主張，說明金融從業人員是否仍須上班，而不是只提出模稜兩可的說法。徐巧芯強調，金融市場制度改革並非台北市長能夠單方面決定，而是中央部會的權責，也正是立法委員可以監督的事項。她直言，沈伯洋若本周一沒有把握機會向相關部會提出質詢，「今天應該選擇閉嘴」，多關心民眾權益及人身安全。徐巧芯最後表示，面對颱風逼近，相信各縣市首長不分藍綠，都正投入時間與精力關注颱風動向，思考如何保障市民安全。沈伯洋身為立委，應協助台北市政府排除潛在風險，與其他立委共同做好防災工作，而不是發表對台北市沒有實質幫助的言論。