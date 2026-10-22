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網路叫車平台納管 強化營運責任及乘客保障

回應駕駛營運需求 放寬「一車多車隊」

隨著網路叫車服務普及，民眾透過平台預約計程車已是日常，相關平台的營運責任及管理機制受到社會關注；同時計程車駕駛及業界長期反映現行營運規範對接單彈性的限制。交通部今（22）日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文草案，納管叫車平台，並且放寬一車禁止多車隊等規定，預計在11月底、12月初上路交通部表示，修法明定「接受委託以網際網路平台提供計程車派遣服務者」納入計程車客運服務業規範，並要求業者於修法後1年內依法取得營業執照。若沒有緩衝期內申請，可處10萬元至2500萬元罰鍰，並勒令歇業。未來網路叫車平台，若實際從事計程車或其他車隊派遣服務，即屬計程車客運服務業並負營運及管理責任，包括維持服務品質、提供駕駛專業訓練、確認投保第三人責任險及處理消費爭議等。（一）強化服務費管理：派遣業者向駕駛收取的服務費，須經公路主管機關同意後實施。（二）保障乘客搭乘權益：網路預約服務應充分揭露車輛及駕駛資訊；確認派遣載客後，除有正當理由外，不得任意終止服務。（三）強化資訊及資安防護：業者營業計畫書應載明系統中斷應變機制，以及個人資料及資訊安全維護計畫，以提升服務穩定性及資訊安全。針對計程車駕駛及業界長期反映現行「一車僅能加入單一車隊」限制，交通部考量現今派遣服務已逐步朝數位化、多元化發展，為增加駕駛接受派遣服務的彈性，修法將放寬相關限制，開放同一輛計程車得同時委託一家以上經營派遣業務之業者。交通部指出，透過資訊技術及營運紀錄保存，可進一步掌握派遣及服務紀錄，並釐清不同派遣業者間的服務歸屬及權責，在兼顧管理需求及行車安全的前提下，將增加駕駛接單機會及營運彈性。草案同步建立相關（一）強化教育訓練及時數採認：要求業者提供駕駛，並開放，以兼顧安全訓練及駕駛參與便利性。（二）強化高風險駕駛管理：駕駛於，業者應召回其接受安全講習，完成後始得繼續接受派遣，以落實駕駛安全管理。（三）建立：要求派遣業者建立獨立處理機制，針對停權、終止契約等不利決定提供駕駛申訴管道，以保障駕駛權益。交通部表示，智慧移動及網路叫車服務快速發展，計程車產業營運模式亦持續轉變，相關管理制度有必要與時俱進。本次修法一方面將實際提供網路派遣服務的平台納入規範，強化其營運責任；另一方面適度放寬駕駛營運限制，增加接單彈性，並同步建立行車安全、服務品質及權益保障等配套措施。本案預告期間將持續聽取各界意見，並就相關規範及實務執行面進行檢視及完善，依程序推動後續法制作業，期透過制度精進，兼顧乘客安全、駕駛權益及產業發展，打造安全、公平、便利及多元的計程車運輸服務環境。