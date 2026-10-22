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▲高雄市政府今舉辦「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程」動土典禮。（圖／高市府捷運局提供）

▲陳其邁感謝在地議員及全體議員的支持，並特別感謝賴瑞隆委員在爭取預算過程，積極主張採重運量捷運系統。（圖／高市府捷運局提供）

▲小港林園線全長約11.77公里，共設7座車站（6座地下、1座高架）。（圖／高市府捷運局提供）

攸關南高雄科技產業布局及小港、林園地區發展的高雄捷運小港林園線，第二階段土建工程已於115年8月完成簽約，象徵全線工程標案全數發包完成。高雄市政府今（22）日舉辦「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程」動土典禮，由市長陳其邁率領市府團隊，偕同伍勝園次長、賴瑞隆立法委員、康裕成議長與議員、林園及小港在地鄉親，共同見證這項重大交通建設的歷史里程碑。陳其邁感性表示：「林園翻身、美夢成真！」他指出，這是小港林園線最後一個工程的動工典禮，也是自己上任後對林園鄉親的承諾。市府團隊秉持「緊緊緊、向前衝」的拚勁，在中央各部會及地方不分朝野支持下，自109年提報可行性研究至111年綜合規劃核定，歷時約1年10個月，創下歷來最快速的捷運建設核定紀錄。小港林園線總經費由原先533億元調增至836億元，市府將全力兌現承諾，期盼工程如期如質完工，讓林園鄉親直達高雄市區「一車到底」，毋需再轉乘。小港林園線是落實「重大交通建設優先」施政理念的重要成果，也是中央「大南方大發展南臺灣發展計畫」的關鍵基礎建設。路線串聯臨海工業區、林園工業區及新材料循環經濟產業園區三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆元，將串接全球最完整的半導體產業聚落，成為支撐南臺灣半導體材料S廊帶發展的重要交通動脈。陳其邁指出，未來路網將往南銜接屏東東港，往北連結台南嘉南藥理大學；另規劃由路竹經阿蓮至台南沙崙站，形成串聯屏東、高雄、台南最重要的捷運路網。他說，任內已推動捷運四線齊發，後續將接續紫線「四加一」，沿線車站周邊也同步辦理都市計畫變更，擴大土地利用，因應產業進駐帶來的人潮、住宅及商業需求，加大城市轉型與TOD發展的力道。談到後續推動，陳其邁表示，小港林園線總經費隨工程規模與物價調整，市府將持續與中央各部會密切溝通協調，爭取計畫經費穩定、及時到位，確保各項工程順利推進，也感謝行政院及各界長期以來的支持與協助，共同讓這條攸關南高雄發展的重大建設如期如質完成。陳其邁也感謝在地議員及全體議員的支持，並特別感謝賴瑞隆委員在爭取預算過程，積極主張採重運量捷運系統，讓林園鄉親往返市區不必再轉車，為鄉親打造一條安全、便捷的回家之路。捷運局表示，小港林園線全長約11.77公里，共設7座車站（6座地下、1座高架）。RLC02標工程範圍自RL3站（不含）延伸至RL7站，工程經費約263.94億元。隨著RLC02標動土，機電系統、軌道工程及各階段土建細部設計等標案均已展開。市長也期許由馬來西亞金務大工程公司與上鋌營造公司組成的共同承攬團隊，與市府緊密合作，秉持專業、品質與工安優先的精神，維持鄉親施工期間安全、便利的通行環境；市府將嚴格督導，穩健推進各項工程，讓林園翻身的夢想早日成真。