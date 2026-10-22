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強烈颱風薔琵逐漸接近台灣，中央氣象署預估明至後天上半天影響最明顯。行政院長卓榮泰今（22）日表示，中央災害應變中心成立後，請各部會與各地方政府保持緊密聯繫，主動協調人力、機具及救災物資支援，落實超前部署，共同守護全國人民生命財產的安全；此外，卓也提醒，目前萬里溪堰塞湖蓄水量仍超過500萬公噸，具有致災風險，請農業部、經濟部及內政部嚴密監控雨量、水位、湖區變化與壩體穩定度。行政院上午舉行院會，卓榮泰於會中裁示，強烈颱風「薔琵」預計明、後兩天對台灣北部、東北部及山區造成顯著影響，加上適逢連續假期，請各部會與地方政府務必提高警覺，全力做好萬全準備。卓榮泰提到，請交通部、內政部及各地方政府，透過多元管道加強宣導，提醒民眾在颱風影響期間，避免前往山區、溪邊及海域觀浪戲水；針對國家公園、風景區及登山步道，應視天候即時啟動管制措施。同時，請宣導民眾善用「消防防災e點通」App掌握最新路況與即時避災資訊。卓榮泰指出，有關花蓮萬里溪堰塞湖及馬太鞍溪，目前萬里溪堰塞湖蓄水量仍超過500萬公噸，具有致災風險，請農業部、經濟部及內政部嚴密監控雨量、水位、湖區變化與壩體穩定度，依警戒情形及安全最大化原則，協同花蓮縣政府落實預警性疏散撤離，確保居民安全無虞；而馬太鞍溪堰塞湖雖已降挖完竣，仍請農業部持續監控水位高度及時雨量。卓榮泰請經濟部督促各河川分署及地方政府，針對易積淹水熱區加速清淤、巡檢水門及預抽排空滯洪池。針對路樹、施工鷹架、廣告招牌、屋頂以及山坡地設置的太陽光電設施，也請內政部與經濟部督導各單位及地方政府嚴加強固，防止強風吹落釀災。此外，交通部表示，中央氣象署將持續掌握颱風最新動態，透過多元管道即時發布預報資訊，並建立24小時不間斷氣象情資聯防機制，提供交通應變單位、中央災害應變中心及地方政府即時氣象情資。同時要求所屬機關強化交通防颱整備，針對鐵、公路高風險路段加強巡查，預置搶修及救災機具，必要時採取預警性封路、封橋及鐵道限速等措施；海、空運輸則提前完成航班、船班調度及疏運規劃，並即時發布異動資訊，全力降低颱風對交通運輸的衝擊。交通部呼籲國人持續留意中央氣象署最新颱風資訊及各項交通異動公告，配合相關交通管制及疏運措施，避免前往海邊觀浪或從事海域活動，共同做好防颱準備，確保自身安全。