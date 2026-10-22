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逆風呼籲企業「搬進加州」

美國加州正在針對超級富豪研擬課徵富人稅，傳出有科技大亨為此考慮搬離加州避稅。對此，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身為長期居住於加州的「美國夢」代表人物，明確表態力挺「合理納稅」，稱繳稅是一種榮幸（privilege），還說自己「不怕繳稅，只怕變窮」，公開向其他企業家喊話「搬來加州吧，別離開！」根據《Fortune》報導，這起爭議源於加州即將推動的第40號提案，又稱為「讓億萬富翁繳納公平稅款法案」（Make Billionaires Pay Their Fair Share Act）。該案由眾議員康納（Ro Khanna）與參議員桑德斯（Bernie Sanders）於今年3月提出，預計針對資產超過10億美元的居民，一次性課徵5％富人稅，旨在為當地的醫療保健與教育系統籌措數百億美元的資金。為了抵制該法案，多位科技富豪已砸下超過3.4億美元發起反對運動；包括Palantir共同創辦人提爾（Peter Thiel）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）、Uber前執行長卡蘭尼克（Travis Kalanick）等人，均已陸續將戶籍或企業實體遷往佛羅里達州、內華達州或德州等低稅率地區避稅。然而，黃仁勳對繳稅卻毫無懼色。他近日在接受專訪時表示，如果沒有美國提供的平等機會、頂尖教育與優秀人才，就不會有今天的輝達。黃仁勳表示，「我不介意繳稅。賺得越多，繳得越多，這很合理。我就是『美國夢』的終極體現」。黃仁勳強調，「能負擔得起5年繳納80億美元的稅款，其實是一種榮幸。我從不害怕繳稅，我只害怕變窮」。相較於其他對高稅率避之唯恐不及的富豪，黃仁勳展現出對加州獨特的感情與信心。今年稍早黃仁勳在史丹佛商學院演說時表示，「我告訴每一個人，『搬來加州吧，別離開』這裡雖然擁有全球最高的稅率之一，但是沒關係」。黃仁勳指出，加州除了擁有利於居住的氣候外，更是全球創新的重鎮。輝達總部設於矽谷核心的聖克拉拉（Santa Clara），正是為了擁抱這裡無可比擬的人才庫。黃仁勳認為，選擇在科技樞紐立足是一項戰略決定，至於隨之而來的稅負，「那就接受它吧」。加州之所以能成為創新天堂，靠的就是對人才與創意的極致追求。儘管黃仁勳極力維護個人所得稅與富人稅的合理性，但他對於科技工具的課稅態度則相對審慎。微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）此前曾大力提倡對企業使用的機器人與AI Token課稅，認為若僅對人類員工薪資課稅，將變相鼓勵企業以機器全面取代人力。對此，黃仁勳則表達了不同見解，「我支持課稅，這對任何具生產力的人來說，都是回饋社會與經濟的絕佳方式。但事實上，解決這個問題（機器取代人力）可能還有許多不同的途徑」。