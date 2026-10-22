強烈颱風薔琵步步逼近，全台高度關注各地是否停止上班上課。過去曾豪砸 1 億元重壓 0050 的摩爾投顧分析師「哲哲」郭哲榮再度拋出狂言，大膽預測大台北地區明（23）日將停止上班上課，台股也將同步休市；若正常上班上課，他將自掏腰包送出 5000 杯珍珠奶茶，掀起全網暴動。
🟡豪賭五千杯珍奶！哲哲大膽預言台北停班課
郭哲榮在社群平台 Threads 發祭品文，他直言，自己內心其實希望正常上班開盤，但考量選舉將近，即便雨勢不大，台北市長蔣萬安也極可能宣布停止上班上課，更何況強颱薔琵威力驚人、風雨不容小覷。貼文曝光後瞬間引來大批網友朝聖卡位，紛紛留言笑稱「微糖微冰先謝謝哲哲」、「我知道你還有錢，跪求加碼」、「少看聯發科跌一天太棒了」、「就算下雨我也要去排隊領」。
正當全網湧入準備「排隊領飲料」之際，情勢卻迅速出現逆轉。隨著新北市長侯友宜稍早透露週五預測雨量已達到停班停課標準，郭哲榮隨即在留言區得意補充，認為預測即將命中，忍不住笑喊「哎呀，看來我要贏了！」他更打趣表示，北中南 5000 杯珍奶可以先省下來收進口袋，「千杯沒了，我要謙卑再謙卑」，幽默反應再度讓留言區掀起熱烈討論。
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郭哲榮在社群平台 Threads 發祭品文，他直言，自己內心其實希望正常上班開盤，但考量選舉將近，即便雨勢不大，台北市長蔣萬安也極可能宣布停止上班上課，更何況強颱薔琵威力驚人、風雨不容小覷。貼文曝光後瞬間引來大批網友朝聖卡位，紛紛留言笑稱「微糖微冰先謝謝哲哲」、「我知道你還有錢，跪求加碼」、「少看聯發科跌一天太棒了」、「就算下雨我也要去排隊領」。
正當全網湧入準備「排隊領飲料」之際，情勢卻迅速出現逆轉。隨著新北市長侯友宜稍早透露週五預測雨量已達到停班停課標準，郭哲榮隨即在留言區得意補充，認為預測即將命中，忍不住笑喊「哎呀，看來我要贏了！」他更打趣表示，北中南 5000 杯珍奶可以先省下來收進口袋，「千杯沒了，我要謙卑再謙卑」，幽默反應再度讓留言區掀起熱烈討論。
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