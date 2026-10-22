全球網站爆出重大資安漏洞，廣泛應用在購物網站、新聞網站及企業官網的程式語言PHP，近日被發現兩項嚴重安全漏洞，危險程度高達9.2分（滿分10分）。資安公司調查發現，全球超過2260萬個系統可能受到影響。資深工程師接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時直言，「這情況很嚴重，就像不用鑰匙就能走進你家一樣」。究竟PHP是什麼？一般民眾會受到影響嗎？手機需要更新嗎？一次看
PHP是什麼？讓全球近7成網站使用
資安署提醒，PHP 同時是 WordPress、Drupal、Joomla、Magento 等主要內容管理系統的底層架構，部分未明示使用 PHP 的軟體內部也以 PHP 運作。PHP是一種用來製作網站的程式語言，雖然一般民眾不熟悉，但每天上網都可能接觸到，如果把網站比喻成一家餐廳，網頁就是客人看得到的菜單，而PHP就像後面的廚房，負責處理各種工作。例如，在購物網站登入會員、把商品加入購物車，或在新聞網站搜尋文章時，背後都可能透過PHP協助完成。
根據網站技術調查機構W3Techs統計，全球可辨識後端程式語言的網站中，約69.3%使用PHP，相當於每10個網站就有近7個採用相關技術，包括部分企業官網、購物平台及學校網站。
PHP漏洞多嚴重？工程師驚回：就像不用鑰匙就能進你家
PHP漏洞最令人擔心的是，駭客可能不需要取得網站管理員的帳號密碼，就能從遠端發動攻擊，甚至控制有漏洞的伺服器。資深工程師形容，這次漏洞很嚴重，就像不用鑰匙就能進你家，網站原本應該受到保護的系統，可能因為漏洞讓陌生人有機會直接闖入。一旦網站遭駭，可能導致會員個資遭竊、網頁被修改，甚至造成服務中斷。
手機需要更新嗎？一般民眾注意3件事
一般民眾需要更新iPhone、Android手機或電腦嗎？其實不需要為了這次PHP漏洞，特別更新手機或自行下載修補程式，因為PHP主要在網站背後的伺服器運作，真正需要更新的是網站經營者及工程師。
一般民眾只要注意3件事，包括留意常用網站是否發布資安事件通知、發現帳號異常時立即更改密碼並開啟雙重驗證，以及不要點擊陌生簡訊或郵件中的「PHP更新」連結。台灣資安署今（22）日也呼籲政府機關、學校及企業儘速更新PHP版本，並檢查是否出現異常存取紀錄，降低遭駭風險。
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資安署提醒，PHP 同時是 WordPress、Drupal、Joomla、Magento 等主要內容管理系統的底層架構，部分未明示使用 PHP 的軟體內部也以 PHP 運作。PHP是一種用來製作網站的程式語言，雖然一般民眾不熟悉，但每天上網都可能接觸到，如果把網站比喻成一家餐廳，網頁就是客人看得到的菜單，而PHP就像後面的廚房，負責處理各種工作。例如，在購物網站登入會員、把商品加入購物車，或在新聞網站搜尋文章時，背後都可能透過PHP協助完成。
根據網站技術調查機構W3Techs統計，全球可辨識後端程式語言的網站中，約69.3%使用PHP，相當於每10個網站就有近7個採用相關技術，包括部分企業官網、購物平台及學校網站。
PHP漏洞最令人擔心的是，駭客可能不需要取得網站管理員的帳號密碼，就能從遠端發動攻擊，甚至控制有漏洞的伺服器。資深工程師形容，這次漏洞很嚴重，就像不用鑰匙就能進你家，網站原本應該受到保護的系統，可能因為漏洞讓陌生人有機會直接闖入。一旦網站遭駭，可能導致會員個資遭竊、網頁被修改，甚至造成服務中斷。
手機需要更新嗎？一般民眾注意3件事
一般民眾需要更新iPhone、Android手機或電腦嗎？其實不需要為了這次PHP漏洞，特別更新手機或自行下載修補程式，因為PHP主要在網站背後的伺服器運作，真正需要更新的是網站經營者及工程師。
一般民眾只要注意3件事，包括留意常用網站是否發布資安事件通知、發現帳號異常時立即更改密碼並開啟雙重驗證，以及不要點擊陌生簡訊或郵件中的「PHP更新」連結。台灣資安署今（22）日也呼籲政府機關、學校及企業儘速更新PHP版本，並檢查是否出現異常存取紀錄，降低遭駭風險。