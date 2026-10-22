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操控無人機、組隊奪旗，也學習地震避難與辨識詐騙！新北市教育局今（22）日於板樹漆彈暨攀岩運動場辦理115年度全民國防教育「防衛韌性與科技競技挑戰賽」，邀集公私立國中及高中職學生參與團隊競賽、科技操作及安全教育體驗，並串聯警察局、消防局、國防部與春暉志工隊資源，讓學生從實作中學習辨識風險、合作應變，將全民國防教育連結日常生活。教育局表示，全民國防教育與每個人的生活安全息息相關，應從學生能理解、能參與的情境出發。透過競賽與體驗，讓學生認識防衛科技及安全議題，也理解面對突發狀況時，個人的判斷、準備與團隊互助，都是維護群體安全的重要基礎。本次活動規劃「漆彈對抗賽」與「科技競技挑戰」兩大主軸。漆彈對抗賽採5人制奪旗達陣賽，學生須透過任務分工、戰術配合及即時溝通，依現場情況調整策略，考驗團隊協作及臨場判斷；科技競技挑戰則包含無人機操控與空氣軟槍射擊，透過實機操作，認識科技在偵蒐及防衛上的應用，並練習專注、操作及遵守安全規範。除競賽外，現場也規劃多項安全教育互動。警察局辦理防詐宣導，協助學生辨識詐騙風險；消防局安排地震體驗車，讓學生學習防災避難與應變要領；春暉志工隊則推動反毒宣導，強化學生自我保護意識；國防部則支援行動福利車，增進學生及民眾與國軍的互動，豐富活動體驗。教育局指出，防衛韌性需要從平時的學習與練習累積，讓學生遇到風險時知道如何判斷、採取行動，也能與他人相互支援。未來將持續結合跨單位資源，把科技操作、安全知識與情境演練融入學習，將全民國防教育落實於校園與生活。