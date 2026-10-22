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百萬YouTuber一隻阿圓日前剛宣布跟《木曜4超玩》前製作人陳百祥分手，結束一段關係之後，阿圓突然在社群透露自己剪掉了長髮及胸的長髮，外型看起來非常俏麗可愛，掀起許多網友關注。阿圓在社群透露自己剪了短頭髮，原本有及胸長髮的她，突然拆掉了長長的接髮，把頭髮剪到鎖骨長度。至於為何突然剪髮，她則寫下「今天突然興致一來，就剪掉長髮了」，說剪就剪相當隨意。本月15日，阿圓在社群寫下，透露自己今年結束了一段長久的關係，經歷這段關係後，她明白很多事情並不是非黑即白，只要彼此曾經真心對待、用心走過那段歲月，對她來說就已經足夠，也會好好珍藏過往回憶，雖然沒有直接點名陳百祥，但一番話間接回應，兩人戀情告一段落。回顧兩人戀情，一隻阿圓與陳百祥在2024年底傳出交往，當時被媒體拍到互動頻繁，甚至傳出已經同居，消息曝光後，阿圓曾在影片中聊到兩人感情狀況，雖然證實兩人交往，但希望外界可以給空間，交往期間他們相當低調，很少公開放閃，如今阿圓突然發文說結束關係，也讓這段戀情成為討論焦點。