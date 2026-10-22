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▲超級眼鏡蛇AH-1W攻擊直升機空中分列式。（圖／記者蘇柏銓攝）

▲成功嶺營區開放，黑鷹直升機繩降。（圖／記者蘇柏銓攝）

▲CH-47SD契努克運輸直升機抵達，ATV越野車衝出。（圖／記者蘇柏銓攝）

▲成功嶺營區開放，特戰官兵進行綜合格鬥操演。（圖／記者蘇柏銓攝）。

陸軍原定24日舉行台中成功嶺營區開放活動，但由於強颱薔琵干擾延後至31日舉行。不過軍方今（22）日仍按照既定行程，邀請媒體參訪團，並現場展演黑鷹直升機快速繩降、契努克直升機突擊機降和陸軍特戰部戰技操演，可惜由於現場陣風超出標準，原定展演的神龍小組跳傘取消，民眾要看只能31日親自到成功嶺參觀。陸軍10軍團今在台中成功嶺舉行「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」，原定展演超級眼鏡蛇AH-1W攻擊直升機空中分列式、UM-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD契努克運輸直升機突擊機降、無人機動態操演和神龍小組跳傘精準著陸，以及陸軍特戰部綜合格鬥戰技操演，但由於強颱薔琵干擾，現場地面風速、陣風達20海浬，超過風速18海浬的跳傘放行標準，所以取消無人機操演和神龍小組跳傘。今日活動由超級眼鏡蛇AH-1W攻擊直升機空中分列式打頭陣，五架直升機以整齊的大雁隊形通過觀禮台上空；隨後的UM-60M黑鷹直升機快速繩降，由陸軍航空601旅及特戰指揮部操演「空中突擊作戰」，運用直升機等空中載具，將兵力、火力等快速投送至關鍵地域，以突破地形限制與敵火力封鎖，藉由高機動性和突發性，在短時間內完成增援防線，有效縮短部隊反應時間，提升指揮官對戰場節奏的掌控能力。當黑鷹直升機抵達會場時，首先對目標區實施掩護射擊，直升機在三層樓的高度維持精準懸停，陸軍表示，小組成員跳出高度是人類對於高度恐懼的警戒值，這項戰技沒有可使用的任何吊帶及鉤環，靠著特戰隊員仰賴雙手、雙腿夾緊直徑11公分的粗繩，依靠機上橫掛的固定點，按照安全官的指示，安全、迅速地落地。陸軍說，隊員著陸後，必須在一秒內迅速放開繩索，立刻建立環形警戒，目前快速繩降技術被各國廣泛使用，今日使用的快速繩可以承載7600公斤以上的重量。若用來做快速脫離，單邊最多可承載10人。隨後，CH-47SD契努克運輸直升機抵達現場，後艙門開啟後，特戰突擊車、ATV越野車陸續開出，大幅提升特戰小組在複雜地形上的機動及越野能力，有效縮短暴露於敵火下的時間，有效達成快速部署、分散突擊之戰術要求。十軍團政戰主任梁庭蔚表示，這次營區開放是大台中地區睽違9年後再度開放，很高興所有國人參與，此次展演無非展現國軍近期進步和官兵平時扎實訓練成果，藉由營區開放讓國人和官兵互動，凝聚全民國防共識。可惜因強颱來襲，活動順延到10月31日，有部分活動微調，但整體活動一樣精彩可期。梁庭蔚表示，原先有邀請3所大學進行競技體操、儀隊表演，但適逢11月2日大學期中考，考量學生課業因此取消活動。