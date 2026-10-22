薔琵颱風又大又強，結構相當完整，氣象專家賈新興表示，從最新衛星雲圖觀察，薔琵颱風中心東側、東南側都有明顯螺旋雨帶，北側外圍環流更拉出長長雲系，所幸路徑沒有偏西衝進台灣，否則恐帶來更強風雨。目前七級暴風半徑已擴大至320公里，明後天北部、宜蘭及中部、花蓮山區仍要慎防局部大雨或豪雨。
衛星雲圖結構完整 螺旋雨帶明顯
賈新興指出，從薔琵颱風的衛星雲圖來看，結構實在非常完整，中心東側、東南側都有明顯的「螺旋雨帶」，颱風北側的外圍環流也因為長時間發展，拉出一條長長的雲系，如此強大的颱風好險不是以偏西的路徑進入台灣，否則最強風雨可能直接導致宜蘭、花蓮、北部山區、嘉義以南山區出現更強的降雨。
強度減弱暴風圈反擴大 全台都被籠罩
賈新興說明，由於薔琵颱風生成位置偏東，在往西過程中吸收暖海溫許多能量，因此強度很快來到強颱，直到近期往北份量增多，海溫變低，強度逐漸往下掉，不過這樣的環境仍足以維持薔琵颱風的體態，七級暴風半徑已經來到320公里，出現「強度變弱但暴風圈擴大」的情況。
賈新興提及，薔琵颱風預估明天凌晨左右，會減弱為中度颱風，不過由於暴風半徑太大，台灣本島所有縣市、澎湖都會被納入陸警範圍，暴風圈也預計在明天凌晨率先接觸花東陸地，後續再往西延伸。
不登陸還是危險 北部、宜蘭山區慎防豪雨
賈新興提醒，以路徑來看，薔琵颱風雖然登陸台灣機率偏低，但超級大的暴風圈，依舊會在明後天帶來明顯風雨，尤其是北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區，都要注意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
此外，北方冷空氣南下搭配薔琵颱風外圍環流影響，氣壓梯度力極大，沿海一帶，已普遍出現強陣風，外出嚴防強風吹落物。
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賈新興指出，從薔琵颱風的衛星雲圖來看，結構實在非常完整，中心東側、東南側都有明顯的「螺旋雨帶」，颱風北側的外圍環流也因為長時間發展，拉出一條長長的雲系，如此強大的颱風好險不是以偏西的路徑進入台灣，否則最強風雨可能直接導致宜蘭、花蓮、北部山區、嘉義以南山區出現更強的降雨。
賈新興說明，由於薔琵颱風生成位置偏東，在往西過程中吸收暖海溫許多能量，因此強度很快來到強颱，直到近期往北份量增多，海溫變低，強度逐漸往下掉，不過這樣的環境仍足以維持薔琵颱風的體態，七級暴風半徑已經來到320公里，出現「強度變弱但暴風圈擴大」的情況。
賈新興提及，薔琵颱風預估明天凌晨左右，會減弱為中度颱風，不過由於暴風半徑太大，台灣本島所有縣市、澎湖都會被納入陸警範圍，暴風圈也預計在明天凌晨率先接觸花東陸地，後續再往西延伸。
賈新興提醒，以路徑來看，薔琵颱風雖然登陸台灣機率偏低，但超級大的暴風圈，依舊會在明後天帶來明顯風雨，尤其是北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區，都要注意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
此外，北方冷空氣南下搭配薔琵颱風外圍環流影響，氣壓梯度力極大，沿海一帶，已普遍出現強陣風，外出嚴防強風吹落物。
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