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強颱薔琵來勢洶洶，外界關注明天是否會停班課，對於颱風假停班課標準，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日認為，放假標準重點是公開透明；此外，有沒有把股市跟停止上班上課脫鉤？這是大家能思考的問題。對於停班課是否與股市脫鉤？行政院發言人李慧芝受訪時表示，院長卓榮泰曾說過，這是未來可研議方向，相關意見持續在蒐集中。行政院上午舉行院會，李慧芝主持後會記者會，並接受媒體提問，對於颱風與股市是否脫鉤議題，李慧芝回應，院長先前在備詢時是有說過，這是未來可以研議的方向，相關意見持續在蒐集中，不過現在最重要的還是防颱的準備。李慧芝補充，院長也重新前往中央災害應變中心，視察各部會、各地方政府的準備狀況。針對停班課議題，沈伯洋上午受訪時表示，台北是金融重鎮、有股市，台北市能否把股市跟停止上班上課脫鉤？這大家能去思考，是否個別設下標準？但現在比較重要的是，先做好防颱準備。