2026年九合一地方選舉將於11月28日登場，距離投票剩下約1個月，原本被視為連任勝券在握的台北市長蔣萬安，如今卻面臨意想不到的挑戰。長期研究台灣政治、有著「台灣選舉之神」 之稱的現任清華大學教授小笠原欣幸分析，民進黨台北市長候選人沈伯洋近來掀起「洋流」熱潮，支持度迅速攀升，讓原本大幅領先的蔣萬安陷入苦戰。他坦言，自己8月底還認為蔣萬安連任「幾乎已成定局」，沒想到短短1個月內，台北市長選情竟出現劇烈變化。
小笠原欣幸22日在《東洋經濟Online》發表題為〈台灣九合一選舉出現意外變局！台北市長選戰原本占優勢的國民黨現任市長聲勢下滑，民進黨挑戰者支持度急速攀升掀驚奇〉（台湾統一地方選挙で予想外の展開に…台北市長選で優勢だった国民党現職が失速し、民進党の挑戦者が急上昇のサプライズ）文章，指出，2022年九合一選舉時，民進黨因執政包袱、提名作業延宕，以及過度強調「抗中保台」等因素遭遇慘敗，22縣市首長席次僅拿下5席，國民黨則以14席大勝。然而，4年後的政治局勢已經反轉，原先有利於國民黨的選舉環境，如今逐漸轉為民進黨占優勢。
九合一選情轉向？小笠原點出「月餅事件」成關鍵
小笠原分析，2024年總統大選後，民進黨雖然延續執政，卻失去立法院過半席次，朝野對立持續加劇。2025年大罷免失敗後，賴清德政府支持度一度重挫，直到國民黨主席鄭麗文上任，才讓部分綠營支持者產生危機感，重新凝聚對賴政府的支持。
真正的轉折則出現在今年8月。小笠原指出，2026年度中央政府總預算延宕8個月才通過，期間國民黨立委翁曉玲提案刪除總統機要費，導致原先準備承接總統府中秋月餅訂單的37家小型業者陷入困境。儘管最後獲得各界協助，事件仍引發輿論關注。
他認為，相較於國會改革等較難理解的政治議題，月餅事件更容易讓一般民眾產生共鳴，也成為社會重新檢視國民黨刪減預算及杯葛策略的契機。此後在野黨支持度與好感度下滑，賴清德支持度則逐漸回升，顯示國民黨可能為了打擊執政黨而操作過頭。
沈伯洋掀「洋流」熱潮 蔣萬安領先優勢遭侵蝕
在這股政治氛圍下，沈伯洋的選情快速升溫。小笠原指出，沈伯洋過去因積極推動罷免國民黨立委而受到關注，但自5月獲得民進黨提名參選台北市長後，便調整形象與選戰策略，不再強調兩岸議題，而是集中討論市政，並憑藉對台北地方問題的熟悉程度，逐漸爭取選民認同。
9月2日沈伯洋登記參選時，前總統蔡英文贈送象徵新航程的船舵；9月10日，他登上親近國民黨的評論家王偉忠主持的訪談節目，展現願意與不同立場人士對話的態度，獲得正面評價。到了9月15日，沈伯洋在台大附近夜市掃街時，更吸引大批支持者聚集，「洋流」一詞也迅速在網路傳開。
小笠原認為，沈伯洋競選團隊將活動氣氛塑造成充滿希望與參與感的群眾運動，有助於吸引政黨基本盤以外的選民。
相較之下，蔣萬安卻因過度投入中央政治攻防而逐漸失去優勢。小笠原認為，蔣萬安自5月起頻繁批評賴政府，7月更因食用油安全爭議主導抗議活動，甚至提出倒閣主張，可能意在累積未來參選總統的政治資本，並強化黨內影響力。
然而，這項策略反而讓選民質疑蔣萬安是否重視市政，也促使外界重新檢視台北市治理問題。加上兒子赴美留學補助爭議，以及鼠患、兒虐疑雲與營養午餐等問題接連浮現，讓蔣市府面臨更多批評。
小笠原指出，這些事件未必足以改變台北市長期的政黨支持結構，但在沈伯洋積極提出市政主張、接受媒體訪問之際，蔣萬安陣營相對保守的回應方式，可能影響選戰節奏。
對於蔣萬安陣營提出死刑存廢議題，以及松山機場遷建、發展AI產業聚落等構想，小笠原也認為，這些策略能否有效回應選民對市政表現的期待，仍值得觀察。
從穩操勝券到激烈拉鋸 日學者：最後1個月是關鍵
小笠原指出，蔣萬安陣營可能因初期大幅領先，採取避免失分的保守策略，面對爭議時傾向模糊回應；沈伯洋則積極經營YouTube、接受媒體訪問，形成鮮明對比。
他以龜兔賽跑比喻這場選戰，形容蔣萬安原本像是遙遙領先的兔子，沒想到半途突然追上來的不是烏龜，而是速度驚人的美洲獅，呼應沈伯洋「Puma」的暱稱。
小笠原也將「洋流」與2018年韓國瑜席捲高雄的「韓流」相比，認為兩者雖然出現於不同政治環境，但共同特色是將選民的不滿轉化為參與選舉的熱情，並營造出「選舉很有趣」的氛圍。
他評估，沈伯洋目前可能已突破民進黨在台北市長選舉中長期難以跨越的46%得票率門檻，並迅速追上蔣萬安。不過，最終能否逆轉勝仍有變數，關鍵在於沈伯洋能否維持「洋流」熱度，以及蔣萬安能否重新掌握選戰節奏、凝聚國民黨支持者。
小笠原強調，這場選戰已演變成難以預測的激烈競爭，最後1個月誰能有效催出潛在支持者的選票，將決定台北市長寶座的最終歸屬。
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九合一選情轉向？小笠原點出「月餅事件」成關鍵
小笠原分析，2024年總統大選後，民進黨雖然延續執政，卻失去立法院過半席次，朝野對立持續加劇。2025年大罷免失敗後，賴清德政府支持度一度重挫，直到國民黨主席鄭麗文上任，才讓部分綠營支持者產生危機感，重新凝聚對賴政府的支持。
真正的轉折則出現在今年8月。小笠原指出，2026年度中央政府總預算延宕8個月才通過，期間國民黨立委翁曉玲提案刪除總統機要費，導致原先準備承接總統府中秋月餅訂單的37家小型業者陷入困境。儘管最後獲得各界協助，事件仍引發輿論關注。
他認為，相較於國會改革等較難理解的政治議題，月餅事件更容易讓一般民眾產生共鳴，也成為社會重新檢視國民黨刪減預算及杯葛策略的契機。此後在野黨支持度與好感度下滑，賴清德支持度則逐漸回升，顯示國民黨可能為了打擊執政黨而操作過頭。
沈伯洋掀「洋流」熱潮 蔣萬安領先優勢遭侵蝕
在這股政治氛圍下，沈伯洋的選情快速升溫。小笠原指出，沈伯洋過去因積極推動罷免國民黨立委而受到關注，但自5月獲得民進黨提名參選台北市長後，便調整形象與選戰策略，不再強調兩岸議題，而是集中討論市政，並憑藉對台北地方問題的熟悉程度，逐漸爭取選民認同。
9月2日沈伯洋登記參選時，前總統蔡英文贈送象徵新航程的船舵；9月10日，他登上親近國民黨的評論家王偉忠主持的訪談節目，展現願意與不同立場人士對話的態度，獲得正面評價。到了9月15日，沈伯洋在台大附近夜市掃街時，更吸引大批支持者聚集，「洋流」一詞也迅速在網路傳開。
小笠原認為，沈伯洋競選團隊將活動氣氛塑造成充滿希望與參與感的群眾運動，有助於吸引政黨基本盤以外的選民。
相較之下，蔣萬安卻因過度投入中央政治攻防而逐漸失去優勢。小笠原認為，蔣萬安自5月起頻繁批評賴政府，7月更因食用油安全爭議主導抗議活動，甚至提出倒閣主張，可能意在累積未來參選總統的政治資本，並強化黨內影響力。
然而，這項策略反而讓選民質疑蔣萬安是否重視市政，也促使外界重新檢視台北市治理問題。加上兒子赴美留學補助爭議，以及鼠患、兒虐疑雲與營養午餐等問題接連浮現，讓蔣市府面臨更多批評。
對於蔣萬安陣營提出死刑存廢議題，以及松山機場遷建、發展AI產業聚落等構想，小笠原也認為，這些策略能否有效回應選民對市政表現的期待，仍值得觀察。
從穩操勝券到激烈拉鋸 日學者：最後1個月是關鍵
小笠原指出，蔣萬安陣營可能因初期大幅領先，採取避免失分的保守策略，面對爭議時傾向模糊回應；沈伯洋則積極經營YouTube、接受媒體訪問，形成鮮明對比。
他以龜兔賽跑比喻這場選戰，形容蔣萬安原本像是遙遙領先的兔子，沒想到半途突然追上來的不是烏龜，而是速度驚人的美洲獅，呼應沈伯洋「Puma」的暱稱。
小笠原也將「洋流」與2018年韓國瑜席捲高雄的「韓流」相比，認為兩者雖然出現於不同政治環境，但共同特色是將選民的不滿轉化為參與選舉的熱情，並營造出「選舉很有趣」的氛圍。
他評估，沈伯洋目前可能已突破民進黨在台北市長選舉中長期難以跨越的46%得票率門檻，並迅速追上蔣萬安。不過，最終能否逆轉勝仍有變數，關鍵在於沈伯洋能否維持「洋流」熱度，以及蔣萬安能否重新掌握選戰節奏、凝聚國民黨支持者。
小笠原強調，這場選戰已演變成難以預測的激烈競爭，最後1個月誰能有效催出潛在支持者的選票，將決定台北市長寶座的最終歸屬。
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