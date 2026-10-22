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獨居老人病倒失聯又一椿；臺中一名65歲獨居的林姓婦人突然病倒住處，家人因聯絡不上而請警方救援，鎖匠撬開門鎖後仍因房門被倒臥的老婦擋住，一干人仍無法順利推開房門進入救援；幸好一名身形瘦小的鄰居嚐試鑽進狹窄門縫推開老婦的腿，在員警與熱心鄰居攜手合作下將老婦送醫。警方說，臺中市65歲以上獨居老人共有11萬5,428人。為降低獨居長輩發生意外時無人及時發現的風險，民眾可向臺中市政府社會局洽詢緊急救援服務。臺中市政府警察局第三分局東區分駐所員警於日前下午5點多於所內值勤時，一名游姓女子前來報案，她焦急地表示，獨居的小阿姨自下午起便聯繫不上，希望警方協助尋人。經了解，游女的小阿姨林姓女子獨居於東區，平時與姊妹們往來密切，前一日曾告知家人騎車外出時發生車禍，但未就醫便返家休息，當日上午還曾通過電話，沒想到下午卻突然失去聯繫。加上林女過去曾有輕微中風病史，家人越想越擔心，深怕她發生意外，便請在附近工作的游女前往查看。不料，無論打電話、敲門或按門鈴，屋內始終沒有回應，游女擔心小阿姨安危，便趕緊前往派出所求助。巡邏員警獲報後不敢大意，立即陪同游女前往林女住處，並通知其他家屬趕抵現場。考量林女可能有安全疑慮，經家屬同意後，委請鎖匠協助開門。沒想到，門鎖破壞後，大門卻仍僅能開啟一小縫，透過門縫查看，才發現林女竟仰躺在門後，疑似因倒臥位置擋住大門，導致開門過程受阻。由於屋內始終沒有聲響，員警也同步通報救護人員到場協助。為了儘快進入屋內確認林女狀況，員警向出來關切的鄰居求助，一名身形較為瘦小的熱心鄰居挺身而出，從門縫勉強進入屋內，稍微挪動林女雙腳後，終於順利將大門打開。所幸林女雖然身體十分虛弱，仍能對員警的詢問做出反應，讓在場家屬總算稍稍放下心中大石。隨後，林女在家人陪同下送醫治療，這場令人揪心的救援過程，也終於暫時告一段落。根據統計，截至今年8月底，臺中市65歲以上的長輩中，單獨生活戶共有11萬5,428人。為降低獨居長輩發生意外時無人及時發現的風險，民眾可向臺中市政府社會局洽詢緊急救援服務，讓長輩的居家安全多一分保障。而在外地為生活打拼的子女，除按時與老人家保持聯繫，也可視需求安裝監視器或緊急求救鈴，以備不時之需。警方也呼籲民眾可主動留意住家附近獨居長輩的生活狀況，您的舉手之勞，或許就能在關鍵時刻及時伸出援手，守護一條寶貴的生命。