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徐巧芯：現在不做20年後才開始就是40年

台中議員搬水湳經驗 籲中央別再拖延

詹為元：串聯AI廊帶 有助民生社區都更

戴錫欽：松機遷建非選舉議題 應回歸理性討論

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建構想，規劃將約300公頃土地打造AI產業園區、永續生活聚落及110公頃綠地，引發各界討論。國民黨立委徐巧芯今（22）日聯合台北、台中市議員召開記者會，以台中水湳機場遷建經驗力挺蔣萬安。徐巧芯強調，松機遷建是為台北下一個20年布局，不能因為困難就停下腳步，更直言「如果現在開始評估、規劃是20年，20年後才開始就是40年」，呼籲中央與地方積極展開評估。徐巧芯表示，隨著輝達選擇北投士林科技園區，台北已跨出發展AI產業聚落的重要一步，但若要吸引更多國際科技企業進駐，足夠的產業腹地將是關鍵。台北土地資源有限，松山機場遷建後釋放的大面積土地，值得政府積極評估。徐巧芯指出，松機遷建涉及中央與地方協調，確實需要時間，但不能因為困難就選擇不做。台中水湳機場過去同樣是軍民合用機場，最終完成遷建並帶動都市轉型，證明機場遷建並非不可能的任務。台中市議會國民黨團書記長李中指出，水湳機場過去占地166公頃，阻隔市區發展，遷建清泉岡後，市府整合周邊土地規劃254公頃水湳經貿園區，包含67公頃中央公園，以及綠美圖、國際會展中心等重大建設，帶動台中城市升級。李中質疑，過去包括李應元、謝長廷、姚文智等民進黨政治人物都曾提出松機遷建構想，如今中央執政卻未推動，「過去是講假的嗎？」台中市議員黃馨慧表示，水湳機場過去如同隱形枷鎖，限制城市擴張，松機遷建可借鏡水湳經驗，讓台北再次「轉大人」。台中市議員參選人吳宗學則指出，水湳經貿園區帶動民間投資、人才及產業進駐，未來松機遷建也有機會創造新的產業聚落及就業機會。台北市議員詹為元表示，松山機場位於市中心，長期阻隔都市空間與交通路網，若完成遷建，可望串聯內湖科技園區、北投士林科技園區及南港產業園區，建立更完整的AI產業廊帶。詹為元指出，松機航空限高也影響民生社區等周邊地區都市更新，未來若能逐步解除限制，將有助住宅更新，打造「新民生社區」。至於軍事基地及醫療後送等疑慮，應由中央與地方共同研議替代方案，而非直接否定遷建。台北市議會議長戴錫欽表示，松機遷建並非新議題，從陳水扁擔任台北市長時期，到謝長廷、姚文智、李應元及柯文哲，都曾提出或討論相關構想，並非蔣萬安為選舉才提出。戴錫欽指出，蔣萬安日前赴議會進行專案報告，多數議員並未直接反對遷建，而是針對可行性提出疑問，相關討論應回歸實質評估，避免流於政治攻防。民眾黨松山信義區市議員參選人許甫也出席記者會表達支持。他表示，過去不同黨派的台北市長都曾提出松山機場遷建構想，包括前台北市長柯文哲2015年也曾討論相關議題，如今蔣萬安願意站在首都市長的高度，為台北長遠發展擘劃願景，值得肯定。他也批評，部分市長參選人只是一味質疑遷建配套，卻忽略台北未來的整體發展需求。針對外界關切的離島醫療後送及國防問題，許甫指出，離島緊急醫療後送多以直升機執行，未必需要大型機場跑道，未來可評估保留直升機基地的可行性。至於軍事需求，他質疑國防部至今未清楚說明松山機場的戰時任務，且首都設有機場是否反而容易成為攻擊目標，也應納入評估。他強調，相關問題都可以透過討論尋求解方，並呼籲市府支持公務體系積極推動都市更新。