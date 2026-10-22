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臺北市商業會於10月21日舉辦第80屆商人節表揚大會，信義企業集團張國榮、劉宇軒、陳冠佑、李聿皓以及信義全球李祥楡共5人獲頒「服務優良從業人員」獎，再度榮膺房仲業獲獎最多企業。臺北市商業會今(21日)舉辦第80屆商人節暨表揚大會，信義企業集團秉持「先義後利」的精神服務客戶，強調道義與倫理先於利益，並且致力維護客戶權益、提供業界標竿級服務品質而備受肯定，此次集團內張國榮、陳冠佑、李聿皓、劉宇軒以及信義全球李祥楡共5人獲頒「服務優良從業人員」獎，再度榮膺房仲業獲獎最多企業。臺北市商業會每年皆會舉行商人節慶祝大會，並於會中表揚優良商號與優良服務從業人員，勉勵商業人士發揚誠信、童叟無欺與貨真價實的商業道德，期望透過推廣商場禮貌運動，提升整體服務品質。信義房屋中山南京店專案經理張國榮從業迄今超過13年，始終維持零客訴，電訪滿意度更高達96%，將心比心的服務深獲客戶信賴與肯定；也熱心於社區中提供便民服務、與社區共好；在個人表現之外，張國榮亦發揮經驗傳承影響力，將自身經驗系統化整理並與同仁共享。而古亭店專案經理劉宇軒年僅25歲，卻能運用年輕世代的創新思維與溝通方式，提升服務親和力，翻轉社會大眾對房仲業的刻板印象。劉宇軒不只以穩健績效、服務品質與真誠關懷展現專業實力、與客戶建立長期信任；平時也主動經營社區關係、關注居民需求，使經紀服務不僅止於交易，更成為社區值得信賴的服務夥伴。中山晴光店專案經理陳冠佑個性外向開朗、視誠信為根本，對於客戶始終保持熱情，總是站在客戶角度分析利弊，協助做出最適合的決策，專業與親切的態度讓客戶印象深刻、指名服務，不僅累積許多好口碑、創下佳績，更屢屢獲獎。而古亭店專案經理李聿皓同樣有優異的成績、並且經常主動支援、分享服務經驗予夥伴，以真心替客戶解決問題、累積服務口碑。曾在服務過程中察覺客戶親屬疑似遭詐，即使與業務無關，仍主動協助並且成功阻止損失，與客戶建立起深厚的信任。此次集團中同樣獲獎的還有信義全球資產專案經理李祥楡，擁有估價師經驗、專精於工業地產，不同於一般住宅，工業地產案件金額與複雜度高，並且決策牽動企業營運、資本配置與風險控管，李祥楡發揮專業、站在客戶的立場提供建議使交易標的能回歸企業經營本質，因此在大型法人等企業客戶間建立起專業信譽與口碑。信義房屋表示，獲獎同仁不只具備房產專業，更能站在客戶的立場，以同理心為客戶多想一步，讓客戶感受到誠信、負責與值得託付，也因此創下佳績，充分體現「先義後利、以人為本、正向思考」的信義精神，以實際行動善待利害關係人、傳遞善意、服務社會。信義房屋深耕台灣45年，持續掌握房地產市場趨勢與產業脈動，透過專業觀察與分析，提供消費者更全面的房產資訊與服務。結合專業地產顧問團隊及一站式服務，並以SinyiCare十大守護為核心，涵蓋高規格漏水保障、履約保證價金信託、AI 智慧配案及居家服務等多元措施，致力於提升房產交易的安全性與服務品質，為消費者提供更完善的保障。在深耕本業的同時，信義房屋亦持續投入社區營造與地方發展，推動「社區一家全民社造計畫」，協助超過 3,000 個社區實現夢想，並獲得總統文化獎肯定。後更進一步推動地方創生，將企業社會責任融入實際行動，促進地方發展與社區共好，朝向永續經營的目標邁進，共同打造更美好的生活環境。