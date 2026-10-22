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「洋流」貼紙出現在水源劇場 蔡詩萍還原：劇團先傳LINE詢問

強調場館須維持行政中立 「貼蔣萬安當選也一樣處理」

回擊沈伯洋：去稍微了解一下場館行政中立原則吧

阮劇團近日於台北市水源劇場演出《家族排列》，現場設置留言牆供觀眾抒發心得，卻因有民眾貼上民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」貼紙，被文化局要求移除而引發爭議。沈伯洋今（22）日受訪時認為，行政中立主要是要求公務員，劇團本身並沒有行政中立問題；對此，文化局長蔡詩萍親自還原溝通過程，強調並非針對特定候選人，而是基於水源劇場場館規範，希望藝文空間避免出現選舉及政治宣傳，「今天就算有人貼蔣萬安市長當選，我們也會秉公處理」。他也直接回應沈伯洋，認為對方「對於文化團體這部分真的了解不夠」，並喊話如果想當台北市長，「還是稍微了解一下場館要行政中立的基本原則吧」。蔡詩萍今召開記者會表示，事件起於21日晚間6時29分，阮劇團人員張歆宜主動傳LINE向他詢問，表示水源劇場留言牆出現選舉支持者貼紙，場館行政人員認為不妥，建議劇團移除。蔡詩萍強調，並不是他主動打電話要求劇團撤下貼紙，而是在收到詢問後，於晚間7時08分回電說明場館規則。蔡詩萍指出，留言牆雖然是提供觀眾自由表達，但設置地點仍在水源劇場內，屬於場館公共空間，因此應遵守相關使用規定，避免涉及選舉活動或政治性議題。他強調，文化局不會干涉任何劇團或民眾的政治立場，觀眾若將小型政治符號貼在自己身上，屬於個人自由，但不能在公共場館內進行明顯的選舉宣傳或張貼相關標誌。他也說，之所以堅持移除，是擔心若放任一方支持者張貼政治訊息，其他陣營也可能跟著進場張貼，最後讓原本討論作品的留言牆變成政治攻防空間，「你的支持者罵我的支持者，我的支持者K你的支持者」，失去藝文場館的專業與純粹性。因此不論是「洋流」貼紙，或是支持蔣萬安的競選標語，都會依照同一原則處理。對於沈伯洋認為「劇團沒有行政中立問題」，蔡詩萍則回應，文化局並沒有要求劇團本身必須沒有政治立場，而是強調劇團在使用市府管理的公共場館時，應遵守場館規範。他表示，台北市藝文場館維持行政中立並非現在才有的規定，過去選舉期間也曾有類似案例，「如果沈委員想要當選市長，應該要知道行政中立在所有場館裡面早就行之有年」。蔡詩萍也表示，自己與阮劇團團長及團隊成員都相當熟悉，雙方過去在台北戲劇獎、場館經營等議題上都有交流，因此對事件演變成政治爭議感到遺憾。他強調，文化局仍會持續與劇團溝通，也尊重劇團及藝文工作者各自的政治立場，但希望進入市府管理的藝文場館後，仍能共同維持「乾乾淨淨、純純粹粹」的表演空間。