有球迷曾形容他的切入速度比公園阿伯還慢，還差點被NBA放棄，卻靠節奏與精準外線逐漸站穩聯盟，本場爆量轟下45分，更讓他一戰成名。

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傑洛姆是誰？名校冠軍控衛的浪人之路

「有比同齡球員更高階的比賽閱讀能力。」並笑說，「他的身體條件不是優勢，但當你看到真正的才能時，你一眼就能明白。」

他經常被當成體系中的邊緣角色或綠葉球員，也沒有球隊會給他球權栽培他，第4年打完，傑洛姆甚至差點轉戰海外聯賽。

在騎士打出身價 獲得灰熊3年合約延攬

場均22.6分鐘數據暴漲到19.7分、2.8籃板與5.7助攻，可惜首年受到傷勢影響僅出賽15場，但已經明顯蛻變。

地上最強地板流：為何切入慢卻能暴砍45分？

傑洛姆的切入甚至被球迷戲稱為「公園阿伯節奏」。然而，正是這種極具特色的「節奏差」與高度球商，成為他摧毀對手防線的致命武器。

將「慢」轉化為優勢 傑洛姆是節奏變換大師

傑洛姆徹底將「慢」轉化為優勢。他擅長利用身體掩護、時間差與假動作，打亂防守者腳步。

最後是他苦練多年的三分外線，當對手防守沉退時，傑洛姆能用推射的方式，繳出極高的三分外線威脅與中距離拋投能力。

開幕戰一戰成名！灰熊新賽季的最大驚喜

「球星不一定需要飛天遁地，懂節奏的人才是真正的球場主宰。」

🏀傑洛姆（Ty Jerome）小檔案：

曼菲斯灰熊開幕戰交手猶他爵士，先發後衛傑洛姆（Ty Jerome）全場用65%命中率狂轟45分，率領灰熊123：103搶下開門紅，這場狂暴的得分秀不僅刷新個人生涯新高，更打破灰熊隊史「開幕戰個人最高得分」紀錄，傑洛姆瞬間登上熱搜。這位29歲、滿臉鬍渣的後衛到底是誰？傑洛姆1997年出生於紐約，身高6呎5吋（約196公分），大學效力於NCAA傳統名校維吉尼亞大學，並在2019年作為核心主力控衛，率領球隊奪得NCAA全國總冠軍，名帥班奈特（Tony Bennett）是挖掘傑洛姆的伯樂，當時他就形容愛將，2019年選秀大會上，傑洛姆在第一輪第24順位被選中，作為高齡新秀實際上已經獲得不錯評價，但職業生涯前幾年，他的發展並不順利，先後輾轉效力過太陽、雷霆、勇士。由於缺乏勁爆的體能與體能爆發力，但傑洛姆的生涯，在他來到騎士第2年的2024-25年球季發生轉機，該季他做為主力替補後衛登場70場，19.9分鐘攻下12.5分、2.5籃板、3.4助攻與1.1抄截，他花費多達6年，終於成為一位NBA合格的輪替球員。去年球季開打前，傑洛姆獲得灰熊3年2,800萬美元全額保障合約，並站上先發，傑洛姆過去2年都在有效上場時間中，貢獻水準以上的得分，今年開幕戰首戰，僅打32分鐘拿下45分，頗有接班灰熊主力後衛的氣勢，有趣的是，看傑洛姆打球，許多球迷的第一印象是「他的速度怎麼這麼慢？」沒有第一步爆發力，也沒有飛天遁地的彈跳力，本場比賽就是寫照，防守者往往以為他要停球，他卻能順勢拋投；防守者貼太緊，他又利用時機差完成拉桿上籃。在對陣爵士開幕戰中，他甚至在比賽後段拔起投進「超大號Logo Shot」，徹底奠定勝局，逼得主場球迷齊聲高喊「MVP」。身為冠軍級的體系控衛，傑洛姆場上視野與擋拆決策極為成熟，也一直是他的看家本領。他能準確判斷包夾與協防時機，並因為身高優勢，讓他成為一位不錯的領防球員。在開幕戰比賽中，傑洛姆全場展現極高效率，砍下45分、7籃板、6助攻全面數據，一舉打破灰熊隊史開幕戰得分紀錄。這場大爆發不僅讓傑洛姆名字躍上各大體育頭條，更讓灰熊在控球後衛的位置上找到最穩定的推進器與得分點。正如ESPN賽後所形容：傑洛姆用這場45分的驚人代表作，向全世界證明：就算切入速度像公園阿伯，只要擁有頂尖的籃球智商與極致的手感，依然能站穩NBA賽場上，甚至打出足以載入NBA史冊的傳奇夜晚。全名：Ty Jeremy Jerome出生日期：1997年7月8日（29歲）身高 / 體重：6呎5吋（196公分）、195磅（88公斤）場上位置：控球後衛、得分後衛最高學歷：維吉尼亞大學選秀順位：2019年首輪第24順位（費城七六人）效力球隊：鳳凰城太陽（2019-2020）、奧克拉荷馬雷霆（2020-2022）、金州勇士（2022-2023）、克里夫蘭騎士（2023-2025）、曼菲斯灰熊（2025-）上季數據：場均22.6分鐘、19.7分、2.8籃板、5.7助攻