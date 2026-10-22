強烈颱風薔琵持續逼近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發布最新風雨時程全攻略，示警颱風中心更貼近陸地，恐受地形干擾「打轉甚至意外登陸」。預估明後天（23日至24日上半天）全台風雨最為劇烈，北部與東半部首當其衝，提醒民眾務必提早做好防颱準備。
🟡風雨時程全攻略！明後天全台風雨最為劇烈
針對全台風雨時程，粉專點出，薔琵影響最劇烈時間落在週五（23日）至週六（24日）上半天。北部與東半部強風豪雨確認，全台各地與離島也均會出現明顯強風，中南部平地雖距離較遠，強陣風搭上短暫陣雨依舊非常有感。此外，各地山區皆有大雨，北部山區雨量特別龐大，民眾切勿上山；全台沿海風浪也將一路惡劣至週日，週末海邊行程全面泡湯。
強颱薔琵最新預報路徑持續西修、更加貼近台灣陸地，氣象署中心誤差範圍已鎖定在「宜蘭陸地至日本與那國島」之間。論壇分析，如此貼近台灣的距離，必須高度警戒台灣地形對其路徑的干擾效應；過往許多原本向北移動的颱風，常因地形拉扯而出現打轉、滯留甚至「意外登陸」，雖然難以提前精準預測，但一旦發生影響極為嚴重，後續動向必須嚴密監控。
🟡秋颱無西南氣流！週六下半天由南向北回穩
至於風雨何時趨緩，論壇特別釐清，秋天颱風並不會引進西南氣流，走勢十分乾脆，颱風遠離後「走了就是走了」，天氣將乾乾淨淨由南向北陸續回穩，預計週六下半天起各地風雨將逐步減弱停歇。面對強颱薔琵逼近，迎風面及空曠地區民眾務必提前檢查門窗、加固各類懸掛物，提高警覺嚴加防範。
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針對全台風雨時程，粉專點出，薔琵影響最劇烈時間落在週五（23日）至週六（24日）上半天。北部與東半部強風豪雨確認，全台各地與離島也均會出現明顯強風，中南部平地雖距離較遠，強陣風搭上短暫陣雨依舊非常有感。此外，各地山區皆有大雨，北部山區雨量特別龐大，民眾切勿上山；全台沿海風浪也將一路惡劣至週日，週末海邊行程全面泡湯。
強颱薔琵最新預報路徑持續西修、更加貼近台灣陸地，氣象署中心誤差範圍已鎖定在「宜蘭陸地至日本與那國島」之間。論壇分析，如此貼近台灣的距離，必須高度警戒台灣地形對其路徑的干擾效應；過往許多原本向北移動的颱風，常因地形拉扯而出現打轉、滯留甚至「意外登陸」，雖然難以提前精準預測，但一旦發生影響極為嚴重，後續動向必須嚴密監控。
🟡秋颱無西南氣流！週六下半天由南向北回穩
至於風雨何時趨緩，論壇特別釐清，秋天颱風並不會引進西南氣流，走勢十分乾脆，颱風遠離後「走了就是走了」，天氣將乾乾淨淨由南向北陸續回穩，預計週六下半天起各地風雨將逐步減弱停歇。面對強颱薔琵逼近，迎風面及空曠地區民眾務必提前檢查門窗、加固各類懸掛物，提高警覺嚴加防範。