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根據轉播單位提供的紀錄，凱斯勒成為自1969年張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，首位單場至少出手12次、且全部命中的湖人球員。此外，他單場完成10次灌籃，也追平湖人隊近年少見的禁區暴力美學，成為自2003年歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位單場灌進至少10球的湖人球員。

今日對手勇士的禁區相對薄弱，因此當對手擁有體型更高大、護框能力更出色的中鋒，或刻意切斷唐西奇與凱斯勒之間的傳球路線時，湖人仍需要證明這套擋拆配合能夠持續奏效。

洛杉磯湖人隊新賽季首戰展現全新面貌，在主場以127：105擊敗金州勇士隊，其中今夏透過先簽後換加盟的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），迎來令人驚豔的紫金軍團首秀。凱斯勒全場12投12中，攻下26分、9籃板、1助攻、2阻攻，不僅展現禁區終結能力，更寫下湖人隊史睽違57年的完美紀錄。對於今夏付出2枚首輪選秀權與2個首輪互換權，並開出4年1.3億美元合約網羅他的湖人而言，這場比賽無疑替這筆高成本投資注入強心針。凱斯勒在首戰最令人印象深刻的，不只是26分的得分表現，而是他在進攻端展現近乎完美的效率。全場12次出手全部命中，搭配4罰2中，讓他在30分鐘的上場時間內拿下26分、9籃板與2阻攻，正負值達到+24。相較於需要大量持球、單打創造機會的得分型中鋒，凱斯勒更擅長利用身材、跑動與空中接應完成進攻。只要隊友能吸引防守注意力，再將球送進禁區，他就有機會透過空中接力、籃下補進等機會，持續為球隊累積分數。當然，單場12投全中仍屬於罕見的表現，不能直接視為每場比賽都能複製的常態。不過，對於希望提升禁區威脅的湖人而言，凱斯勒至少在首戰證明，自己具備將團隊創造出的機會轉化為高效率得分的能力。凱斯勒能夠打出如此高效率的表現，除了個人終結能力，唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的傳球和持球威脅同樣是關鍵。唐西奇此役攻下28分、8籃板、7助攻、3抄截，里夫斯則貢獻23分、4籃板、6助攻、2抄截，兩人合計送出13次助攻，成為湖人進攻端的重要引擎。當兩名後場球員持球進攻，對手往往必須投入更多防守資源限制他們的突破與外線出手，這也讓凱斯勒有機會在擋拆後順下，或趁防守輪轉不及時直接衝擊籃框。這正是凱斯勒在湖人陣容中的戰術價值。他不需要每次進攻都在低位持球單打，也不必仰賴大量球權才能產生影響力。只要能做好掩護、掌握下滑的時機，並在籃框附近完成終結，就能替唐西奇與里夫斯提供更直接的進攻選項。尤其湖人過去在進攻端經常需要依靠後場球星創造機會，當對手採取包夾或收縮防守時，禁區接應與空中威脅就顯得格外重要。凱斯勒的加入，讓湖人多了一名能夠直接攻擊籃框的長人，也有機會迫使對手在限制外線持球者與保護禁區之間做出取捨。不過，這套組合的真正考驗仍在後面。勇士本場比賽的禁區高度，未必能代表湖人未來每一場面對的情況。凱斯勒首秀繳出如此亮眼的成績單，自然會讓外界重新檢視湖人今夏的補強決策。湖人透過先簽後換方式從猶他爵士隊取得凱斯勒，付出2枚首輪選秀權與2個首輪互換權，並為他提供4年1.3億美元合約。無論是薪資還是選秀資產，這都不是一筆小規模的投資。因此，凱斯勒的價值不能只看單場得分，也不能只用灌籃數量衡量。對湖人而言，更重要的是他能否在整個賽季穩定提供護框、籃板與禁區終結，並減輕後場球星在進攻與防守兩端的負擔。另一項不能忽略的因素是健康。凱斯勒過去曾受到肩傷影響，如何維持出賽穩定性、適應湖人的比賽節奏，將直接左右這筆投資的長期價值。畢竟，首秀能夠打出驚人數據是一回事，能否在漫長賽季中持續提供貢獻，才是真正決定補強成敗的關鍵。湖人以22分之差擊敗勇士，替新賽季揭開好的一頁，而凱斯勒的首秀更讓球隊看見衝冠的可能性。唐西奇負責掌控球權、創造進攻機會，里夫斯提供第二持球點與外圍火力，凱斯勒則在籃框附近完成終結，三人若能持續建立默契，湖人的進攻將有機會變得更具層次。對湖人來說，這場勝利至少證明凱斯勒有機會成為唐西奇與里夫斯身邊的重要拼圖。接下來，他能否把首秀的驚艷表現轉化成長期貢獻，將是湖人新賽季能否提升競爭力的重要觀察指標。