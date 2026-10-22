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邱明玉驚爆：有3人想爭取下一屆台北市長提名

最強母雞淪「全黨救一人」態勢 蔣萬安選情不容樂觀

2026年九合一選舉腳步逼近，台北市長蔣萬安力拚連任，而擔任競選團隊總幹事的國民黨立委羅智強、徐巧芯、賴士葆、李彥秀及王鴻薇，昨（21）日一同前往台北市大安區六張犁白蘭市場掃街拜票，替蔣萬安拉抬聲勢。不過，資深媒體人邱明玉爆料，國民黨內盛傳，5名立委中有3人有意角逐下一屆台北市長提名。距離選舉投票日倒數37天，信民協會20日公布由民調專家戴立安規劃的台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，高於尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％，雙方差距達17個百分點，無疑是在政壇投下一顆震撼彈，引發外界議論紛紛。邱明玉在政論節目《台灣最前線》中表示，台北市長相關民調公布的當天，徐巧芯才批評是「爛民調」，結果隔天卻立刻與其他藍委前往市場掃街，認為國民黨表面上不認同民調結果，實際行動卻透露出選情相當危急，她狠酸根本是「口嫌體正直」。邱明玉進一步指出，國民黨內傳出，徐巧芯、羅智強及王鴻薇這3個人，可能有意爭取下一屆台北市長選舉提名。她認為，這些人表面上是替蔣萬安掃街拉票，但也不排除有人藉此深入基層、提高曝光度，為未來的政治發展累積實力。隨後，邱明玉將矛頭指向蔣萬安目前的選戰布局，預計於10月26日舉辦競選總部成立大會，卻需要國民黨其他縣市的候選人出面站台，與過去外界期待由台北市長候選人帶動全黨氣勢的情況有所不同。她形容，蔣萬安本該是藍營「最強母雞」，如今卻呈現「全黨救一人」的態勢。此外，邱明玉還提到，北市府有官員辭職投入輔選，蔣萬安競選總部的發言人更是增加至8位，從立委集體掃街、跨縣市候選人站台，到競選團隊人力配置等情況，都反映出蔣萬安的選情確實不容樂觀。