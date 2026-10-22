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曾南下勘災12次 張善政：在哪裡付出，心就在那裡

稱中央地方仍「相對友善」 盼政治立場別影響建設

總統賴清德日前出席民進黨桃園市長參選人黃世杰北區競選總部成立大會時，批評張善政與黃世杰最大的差別，就是張善政「心沒有在桃園」。對此，張善政昨（21）日以2016年台南大地震為例，指出當時他擔任行政院長，3個月內曾南下台南12次協助救災，「那時候我的心在台南，他應該不會反對」。他強調，一個人在哪裡努力、在哪裡付出，績效在哪裡，「心就在那裡」，如今擔任桃園市長，用心與施政成果如何，市民自有公評。張善政昨晚接受《少康戰情室》專訪被問及賴總統的批評，他提到2016年台南發生大地震時，當時台南市長正忙於救災，他身為行政院長，也在3個月內南下台南12次。當時自己把大量時間與心力投入台南救災，「那時候我的心在台南」，因此一個人的心究竟在哪裡，不應只看政治攻防，而應看實際在哪裡付出、做出什麼成績。張善政也表示，現在擔任桃園市長，相信這幾年的投入與市政表現，桃園市民都看得見。談及中央與桃園互動，張善政表示，雖然藍綠在部分議題上立場不同，確實有令人遺憾之處，但桃園市府仍盡量維持與中央的正常溝通。地方若有事情需要行政院協助，與行政院長卓榮泰及相關幕僚的溝通管道仍算暢通，整體而言，桃園與中央關係「相對友善」，希望不要因為政黨立場不同而影響地方建設。