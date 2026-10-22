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《加速世界》劇場版睽違10年登台！黑雪公主、春雪再戰虛擬世界

▲《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》由《刀劍神域》作者川原礫親自撰寫原創故事，睽違10年首度登上台灣大銀幕，10月23日上映。（圖／木棉花提供）

《加速世界》電影特典怎麼拿？首週送黑雪公主海報、特別場450元

▲《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》10月31日將在北中南舉辦電影特別場，票價450元，入場可獲得4張 A3限定工藝海報，10月28日開放購票。（圖／木棉花提供）

《刀劍神域》作者川原礫的另一部人氣作品《加速世界》，即將登上台灣大銀幕！《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》將於明（23）日全台上映，這部2016年推出的動畫電影，睽違10年首度在台灣戲院上映。為迎接電影登場，片商木棉花推出首週購票特典「黑雪公主 A3海報」，10月31日更將在北中南舉辦限定特別場，購票就能獲得4張電影限定工藝海報，特別場票券於10月28日開賣。《加速世界》改編自川原礫創作的同名輕小說，故事設定在2047年的近未來，講述長期遭受霸凌的少年「有田春雪」，在學生會副會長「黑雪公主」引導下，接觸神祕對戰程式「Brain Burst」，進入時間流逝速度比現實快1000倍的虛擬世界，並化身「白銀之鴉」，與其他玩家展開激烈對戰。這次上映的《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》最早於2016年在日本推出，由原作者川原礫親自撰寫原創故事。劇情描述加速世界突然遭到神祕黑色龍捲風侵襲，部分區域甚至無法使用「加速」能力，春雪與黑雪公主等人為了找出異變原因，再度攜手迎戰全新危機。為慶祝電影上映，木棉花宣布10月23日至29日期間，凡至全台上映戲院購買《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》2D版電影票1張，即可獲得「黑雪公主 A3海報」1張，數量有限、送完為止，詳細兌換方式依各影城公告為準。除此之外，10月31日將在台北南港 LaLaport 威秀影城、台中 iFG 遠雄廣場威秀影城及台南南紡威秀影城舉辦限定特別場，票價450元，內含電影票1張及「A3工藝海報4入組」。海報採用鑽石磨砂工藝，收錄黑雪公主、千百合等角色，觀眾可於入場時領取整組特典。特別場將於10月28日（三）開賣，活動不適用預售票及早場優惠券，席次有限、售完為止。想收藏限定海報的粉絲，記得留意威秀影城官方公布的開賣時間與場次資訊。🟡《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》上映、特典資訊📌上映日期： 2026年10月23日（五）📌首週特典： 黑雪公主A3海報1張📌首週特典期間： 10月23日至29日📌特別場開賣： 10月28日（三）📌特別場日期： 10月31日（六）📌特別場票價： 450元📌特別場特典： A3鑽石磨砂工藝海報4張📌特別場地點： 台北南港LaLaport威秀、台中iFG遠雄廣場威秀、台南南紡威秀