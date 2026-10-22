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為鼓勵民眾建立退休儲備第三支柱，金管會去年7月推出個人投資儲蓄帳戶制度（TISA），至今已超過27萬人開戶。行政院會今（22）日拍板第二階段租稅優惠TISA方案，民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在新台幣2.4萬元額度內，得自當年綜合所得額總額減除；此外，年滿60歲或是持有專戶滿30年提領免稅。卓榮泰於院會表示，在全力推動亞洲資產管理中心的同時，政府也在落實普惠經濟，金管會自去年7月開始推動個人投資儲蓄帳戶，也就是TISA第一階段的制度，引導民眾養成中長期投資習慣。卓榮泰指出，目前TISA帳戶開戶已經超過27萬人，後續因應人口高齡化的社會趨勢，也建構退休儲蓄的第三支柱，培養國人中長期投資理財紀律，行政院要求金管會與財政部研擬第二階段租稅優惠TISA方案，鼓勵國人及早累積退休資產。針對TISA租稅優惠適用條件，卓榮泰說明，第一、民眾本人、配偶及受其撫養的未成年子女，每年提撥至TISA帳戶金額，於新台幣2.4萬元額度內，得自當年度的綜合所得總額來減除。卓榮泰提到，第二、為符合國人退休準備，未來將參考勞工退休金條例的精神，年滿60歲後提領者可以免稅，或對於持有專戶滿30年者，應一樣可以免稅，以用來鼓勵長期投資及培養國人資產管理的素養；第三、對於TISA專戶所有者，如不幸遭遇到死亡或罹患重大疾病，或者遭受重大變故等等特定事由者，也可比照以上的條件予以免稅。卓榮泰指示，請金管會就第二階段租稅優惠TISA方案儘速研擬評估報告，並且將《證券投資信託及顧問法》修法草案儘速報請行政院審議，希望能夠早日修法完成，將優惠措施能夠落實。