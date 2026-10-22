我是廣告 請繼續往下閱讀

傅崐萁聲援黃逸豪：政治人物本來就可以被批評

自嘲「花蓮王」 稱脫口秀本就該挑戰權威

要求「以證據說話」 支持依法追查犯罪

相聲演員黃逸豪日前疑因公開諷刺中國領導人習近平，而被中國人士出資45萬元，透過台灣在地人士跟監、蒐集個資，甚至策畫以「假車禍」方式將他撞成重傷、阻止登台演出；黃逸豪受訪時則點名國民黨立法院黨團總召傅崐萁，建議應儘快修法。對此，傅崐萁今（22）日回應，不論政治立場為何，任何人都不應因言論受到暴力威脅，也呼籲政府若掌握境外勢力介入的確鑿證據，就應把可公開的證據、幕後指使者、金流與調查進度說清楚，「不能只發布新聞稿、製造恐慌」。傅崐萁今發文表示，黃逸豪長期在脫口秀舞台上嘲諷時下政局，如今卻傳出遭潑糞、蓄意衝撞等暴力事件，因此先向黃逸豪表達關心。他也說，自己不在乎網紅朋友如何揶揄政治或批評個人，如果不是具體誣陷指控，向來都是一笑置之，「但我在乎的是，台灣人民還能不能自由說話！還有到底有那些話是真實的？」傅崐萁強調，不論政治立場為何，任何人都不應因為言論遭受暴力威脅。他並舉製作「萊爾校長」的年輕人阿佑為例，批評過去因時事言論引發的爭議，同時要求民進黨政府針對黃逸豪事件說清楚；若司法調查證實涉及境外勢力指使，「就必須依法追查到底！絕對不容國人受到任何侵犯！」傅崐萁也提到，自己長年遭外界稱為「花蓮王」，但他認為，脫口秀的魅力本來就在幽默、諷刺與挑戰權威，「政治人物可以被批評、被挖苦、被拿來開玩笑，這不是侮辱民主，而是民主最珍貴的日常」，歐美如此，台灣也應如此。他因此進一步追問，民進黨政府近期接連公布所謂「跨境鎮壓」案件，若確有證據，問題就不只是個人安危，而是攸關全體台灣人民安全；政府是否應召開重大記者會，把可公開的證據、幕後指使者、金流及調查進度攤在陽光下，讓人民安心。傅崐萁最後表示，他支持依法追查犯罪，也要求政府「以證據說話、以法律究責」，並檢視現行制度是否仍有漏洞。他強調，台灣的舞台可以有批評、有諷刺、有笑聲，但不能讓暴力取代言論、讓恐懼取代自由，並認為守護每一個人暢所欲言的權利，才是更應該守護的台灣民主。