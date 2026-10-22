新北市政府觀光旅遊局今（22）日宣布，「2026新北歡樂耶誕城」正式啟動，新北市長侯友宜正式揭曉今年耶誕城以「旅行」為核心主題，攜手全球知名的超人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，共有粉紅兔兔、P助以及殭屍貓等人氣角色，主燈為「萌幻飛行號」，將是巨型熱氣球主燈，並有璀璨燈光串成耶誕樹形狀；站前廣場也有「粉紅夢幻港灣」，將是八米巨型郵輪。今年也數度擴大範圍至三重、新莊、淡水等地。活動一連舉辦45天，主燈為活動自11月13日（五）起至12月27日（日）止。
🟡2026新北耶誕城四大主題區：
新北市府表示，今年耶誕城四大主題燈區全面升級：
📍市民廣場「萌幻熱氣球之旅」：
打造結合絢麗光影與震撼音樂的巨型熱氣球主燈，帶領民眾一同開啟奇幻旅程
📍站前廣場「粉紅夢幻港灣」：
以八米巨型郵輪為視覺焦點，邀請大小朋友航向充滿童趣的奇幻海洋
📍萬坪公園「森林萌遊會」：
帶領大家踏入神祕又療癒的奇幻森林；
📍府中廣場「耶誕行旅樂園」：
耶誕老公公駕駛雪橇，帶著耶誕祝福從遙遠的冬日國度啟程，穿越星空、雪花與城市燈火，為大家獻上浪漫指數爆表的銀白飄雪秀。
活動擴大範圍 三重、新莊、淡水都有
然而最大驚喜則是，今年「新北歡樂耶誕城」不僅在板橋，還串聯新北市政府三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園等7處響應燈區，透過燈區即時連線、同步開城！
此外，民眾只要拿起專屬「耶誕城護照」集章闖關，就有機會把限量IP聯名金飾抱回家；美妝控更不能錯過韓國超夯的「色彩鑑定與彩妝體驗」，活動將於11月13日至15日限時登場，10月29日起開放透過ACCUPASS平台免費預約，讓民眾在打卡前找到專屬的命定風格；此外，演唱會舞台更首創虛實跨界合作，企劃結合人氣VPOP虛擬角色驚喜現身，帶來前所未有的沉浸式虛實視聽震撼。
🟡2026新北耶誕城主要活動資訊：
主題：卡娜赫拉的小動物（粉紅兔兔與P助）
活動期間：2026年11月13日（五）～ 12月27日（日）
主燈秀時間：每日 17:30 - 23:00（每逢整點、半點各展演一場，每場約5分鐘）
主燈區範圍：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場
附屬燈區：擴大設置7大燈區，包含淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店等
🟡2026新北耶誕城系列活動時程：
📍奇幻之旅・童趣嘉年華：
時間：11月14日（六）至11月15日（日）
內容：以充滿歡笑的互動歌舞、雜耍特技讓全家同樂
📍萌幻小鎮，德國耶誕市集：
時間：12月4日（五）至12月6日（日）
內容：以道地歐風市集與異國美食，讓民眾一秒飛到歐洲，沉浸感受浪漫耶誕氛圍
📍萌幻巨星耶誕演唱會：
時間：12月12日（六）至12月13日（日）
內容：重磅大咖卡司將接力飆唱，嗨翻耶誕夜
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新北市府表示，今年耶誕城四大主題燈區全面升級：
📍市民廣場「萌幻熱氣球之旅」：
打造結合絢麗光影與震撼音樂的巨型熱氣球主燈，帶領民眾一同開啟奇幻旅程
以八米巨型郵輪為視覺焦點，邀請大小朋友航向充滿童趣的奇幻海洋
帶領大家踏入神祕又療癒的奇幻森林；
耶誕老公公駕駛雪橇，帶著耶誕祝福從遙遠的冬日國度啟程，穿越星空、雪花與城市燈火，為大家獻上浪漫指數爆表的銀白飄雪秀。
然而最大驚喜則是，今年「新北歡樂耶誕城」不僅在板橋，還串聯新北市政府三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園等7處響應燈區，透過燈區即時連線、同步開城！
此外，民眾只要拿起專屬「耶誕城護照」集章闖關，就有機會把限量IP聯名金飾抱回家；美妝控更不能錯過韓國超夯的「色彩鑑定與彩妝體驗」，活動將於11月13日至15日限時登場，10月29日起開放透過ACCUPASS平台免費預約，讓民眾在打卡前找到專屬的命定風格；此外，演唱會舞台更首創虛實跨界合作，企劃結合人氣VPOP虛擬角色驚喜現身，帶來前所未有的沉浸式虛實視聽震撼。
🟡2026新北耶誕城主要活動資訊：
主題：卡娜赫拉的小動物（粉紅兔兔與P助）
活動期間：2026年11月13日（五）～ 12月27日（日）
主燈秀時間：每日 17:30 - 23:00（每逢整點、半點各展演一場，每場約5分鐘）
主燈區範圍：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場
附屬燈區：擴大設置7大燈區，包含淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店等
🟡2026新北耶誕城系列活動時程：
📍奇幻之旅・童趣嘉年華：
時間：11月14日（六）至11月15日（日）
內容：以充滿歡笑的互動歌舞、雜耍特技讓全家同樂
📍萌幻小鎮，德國耶誕市集：
時間：12月4日（五）至12月6日（日）
內容：以道地歐風市集與異國美食，讓民眾一秒飛到歐洲，沉浸感受浪漫耶誕氛圍
📍萌幻巨星耶誕演唱會：
時間：12月12日（六）至12月13日（日）
內容：重磅大咖卡司將接力飆唱，嗨翻耶誕夜