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▲主燈主題為「萌幻熱氣球之旅」（設計圖／新北觀旅局提供）

▲站前廣場是「粉紅夢幻港灣」主題。（設計圖／新北市觀旅局提供）

▲站前廣場的3D光雕主秀也搶先曝光（設計圖／新北市觀旅局提供）

▲萬坪公園有「貓頭鷹的森林派對」（圖／新北市觀旅局提供）

▲府中廣場可看到耶誕老公公駕駛雪橇（設計圖／新北市觀旅局提供）

活動擴大範圍 三重、新莊、淡水都有

▲2026新北耶誕城和「卡娜赫拉的小動物」聯名，巨星演唱會日期是12月12日、12月13日。（圖／翻攝畫面）

▲▼2026新北耶誕城將和「卡娜赫拉的小動物」聯名。（圖／翻攝畫面）

新北市政府觀光旅遊局今（22）日宣布，「2026新北歡樂耶誕城」正式啟動，新北市長侯友宜正式揭曉今年耶誕城以「旅行」為核心主題，攜手全球知名的超人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，共有粉紅兔兔、P助以及殭屍貓等人氣角色，主燈為「萌幻飛行號」，將是巨型熱氣球主燈，並有璀璨燈光串成耶誕樹形狀；站前廣場也有「粉紅夢幻港灣」，將是八米巨型郵輪。今年也數度擴大範圍至三重、新莊、淡水等地。活動一連舉辦45天，主燈為活動自11月13日（五）起至12月27日（日）止。新北市府表示，今年耶誕城四大主題燈區全面升級：打造結合絢麗光影與震撼音樂的巨型熱氣球主燈，帶領民眾一同開啟奇幻旅程以八米巨型郵輪為視覺焦點，邀請大小朋友航向充滿童趣的奇幻海洋帶領大家踏入神祕又療癒的奇幻森林；耶誕老公公駕駛雪橇，帶著耶誕祝福從遙遠的冬日國度啟程，穿越星空、雪花與城市燈火，為大家獻上浪漫指數爆表的銀白飄雪秀。然而最大驚喜則是，今年「新北歡樂耶誕城」不僅在板橋，還串聯新北市政府三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園等7處響應燈區，透過燈區即時連線、同步開城！此外，民眾只要拿起專屬「耶誕城護照」集章闖關，就有機會把限量IP聯名金飾抱回家；美妝控更不能錯過韓國超夯的「色彩鑑定與彩妝體驗」，活動將於11月13日至15日限時登場，10月29日起開放透過ACCUPASS平台免費預約，讓民眾在打卡前找到專屬的命定風格；此外，演唱會舞台更首創虛實跨界合作，企劃結合人氣VPOP虛擬角色驚喜現身，帶來前所未有的沉浸式虛實視聽震撼。：卡娜赫拉的小動物（粉紅兔兔與P助）：2026年11月13日（五）～ 12月27日（日）：每日 17:30 - 23:00（每逢整點、半點各展演一場，每場約5分鐘）：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場：擴大設置7大燈區，包含淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店等系列活動時程：時間：11月14日（六）至11月15日（日）內容：以充滿歡笑的互動歌舞、雜耍特技讓全家同樂時間：12月4日（五）至12月6日（日）內容：以道地歐風市集與異國美食，讓民眾一秒飛到歐洲，沉浸感受浪漫耶誕氛圍時間：12月12日（六）至12月13日（日）內容：重磅大咖卡司將接力飆唱，嗨翻耶誕夜