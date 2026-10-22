中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風導引氣流減弱，靠近台灣時將會減速，風雨威脅跟著拉長，北部、宜蘭及中部、花蓮山區慎防豪雨，風雨趨緩時間預估從周六上半天，延後至周六下半天，整體時間拉長約10小時。
林秉煜指出，薔琵颱風過去都是以每小時20多公里的速度靠近台灣，直到今天抵達東半部海面後，開始減速到每小時10幾公里，明後天完成北轉，通過台灣東北部近海時，還可能因為與地形交互作用，颱風中心出現打轉的可能，也導致風雨影響台灣時間拉長。
導引氣流減弱、北方系統介入 颱風才減速
氣象專家賈新興說明，薔琵颱風之所以「走一走變慢」，主要原因還是大環境的駛流場，也就是「導引氣流」變得不明顯，若要進一步分析，除了太平洋高壓減弱、推動颱風力量變小之外，北方天氣系統、槽線等介入，都是颱風減速可能的背景原因。
簡單來說，可以把薔琵颱風想成一台順著高速公路前進的車子，但前方道路的指引突然改變，原本暢通的路線也多了障礙物，駕駛只能被迫減速、轉彎，甚至停在原地猶豫。
減速拖長10小時 北部、宜蘭慎防豪雨
賈新興提醒，薔琵颱風的強度，在過去幾天一直是備受關注的焦點，隨著北上環境轉差，預估明天會減弱為中颱，不過在颱風靠近台灣時，強度不再重要，而是「速度」會左右各地的風雨，目前來看，北部、宜蘭、中部山區、花蓮山區，都要注意局部大雨或豪雨，北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
氣象署預報員鄭傑仁也補充，薔琵颱風風雨最劇烈的時段，依舊是「周五至周六清晨」，原先預估周六上半天各地降雨逐漸緩和，但由於颱風減速的關係，整體雨勢可能要周六下半天才會趨緩，風雨影響時間預估拉長了10小時左右。
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氣象專家賈新興說明，薔琵颱風之所以「走一走變慢」，主要原因還是大環境的駛流場，也就是「導引氣流」變得不明顯，若要進一步分析，除了太平洋高壓減弱、推動颱風力量變小之外，北方天氣系統、槽線等介入，都是颱風減速可能的背景原因。
簡單來說，可以把薔琵颱風想成一台順著高速公路前進的車子，但前方道路的指引突然改變，原本暢通的路線也多了障礙物，駕駛只能被迫減速、轉彎，甚至停在原地猶豫。
賈新興提醒，薔琵颱風的強度，在過去幾天一直是備受關注的焦點，隨著北上環境轉差，預估明天會減弱為中颱，不過在颱風靠近台灣時，強度不再重要，而是「速度」會左右各地的風雨，目前來看，北部、宜蘭、中部山區、花蓮山區，都要注意局部大雨或豪雨，北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
氣象署預報員鄭傑仁也補充，薔琵颱風風雨最劇烈的時段，依舊是「周五至周六清晨」，原先預估周六上半天各地降雨逐漸緩和，但由於颱風減速的關係，整體雨勢可能要周六下半天才會趨緩，風雨影響時間預估拉長了10小時左右。
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