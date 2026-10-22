蘋果首款摺疊手機iPhone Duo原本售價就高達7、8萬元，黃牛市場甚至傳出炒到10萬元，究竟值得買嗎？YouTuber Joeman搶先開箱實測大讚iPhone Duo的螢幕摺痕幾乎看不見，軟體操作介面也令人驚豔，但仍點名「機身太重」及「缺少長焦鏡頭」2大缺點。他更將iPhone Duo比喻成超跑，認為手機不只是科技產品，還具有獨特的「社交貨幣」價值，即使炒到10萬元，對特定族群來說仍可能值得入手。
Joeman大讚蘋果工藝:摺痕幾乎看不見
Joeman在開箱影片中表示，iPhone Duo最令人驚豔的地方就是蘋果對螢幕摺痕的處理，透過精密鉸鏈設計，搭配內螢幕奈米紋理處理，讓摺痕在一般觀看角度下幾乎看不見。Joeman也拿三星Galaxy Z Fold8進行比較，發現iPhone Duo不僅摺痕較不明顯，螢幕上下兩端也更加平整，認為這是目前自己看過摺痕處理最出色的摺疊手機。
除了硬體，Joeman對蘋果重新設計的操作介面也印象深刻。手機展開後，外螢幕原本的App排列會自然延伸至內螢幕，搭配流暢動畫，讓他認為蘋果雖然比Android陣營晚了多年才推出摺疊手機，但在軟體設計與操作體驗上，仍展現高度完成度。不過，iPhone Duo目前最多只能同時左右顯示2個App，無法像部分Android摺疊手機同時開啟3至4個應用程式，多工彈性仍有進步空間。
Joeman實測揭2大缺點：機身太重、沒有長焦鏡頭
儘管Joeman對iPhone Duo給予高度評價，但他坦言，最在意的2大缺點就是機身重量與缺少長焦鏡頭。iPhone Duo機身重達254公克，比三星Galaxy Z Fold8重約50公克，雖然展開後因重量分布平均，握持感受比想像中舒服，但對習慣輕薄手機的使用者來說，仍是一大負擔。
其次是拍照規格。iPhone Duo僅配備4800萬像素主鏡頭及超廣角鏡頭，沒有長焦鏡頭，對於喜歡拍攝遠距離景物的人來說相當可惜。此外，內螢幕採用隱藏式前置鏡頭，雖然能帶來更完整的螢幕視覺效果，但自拍畫質不理想，人物細節容易出現油畫感，較適合用於FaceTime視訊通話。
效能方面，Joeman實測《崩壞：星穹鐵道》，在120FPS模式下連續遊玩30分鐘，平均影格率約78.85FPS，但機身正面溫度最高達48度，顯示摺疊機身的散熱仍有限制。至於續航力，使用外螢幕約可連續播放21小時，內螢幕約15小時，整體表現已能滿足一般日常使用需求。
iPhone Duo炒到10萬值得買？Joeman：就像買超跑
至於iPhone Duo原價已經高達7、8萬元，黃牛甚至開出接近10萬元的價格，究竟有沒有購買價值？Joeman將iPhone 18 Pro Max比喻成實用的休旅車，iPhone Duo則像是一輛超跑。休旅車能滿足大部分日常需求，超跑卻追求更獨特的體驗，即使在實用性方面有所犧牲，仍有無法取代的吸引力。Joeman認為，iPhone Duo最大的附加價值之一，就是「社交貨幣」。他分享，過去使用三星摺疊手機時，旁人經常好奇是不是蘋果推出的摺疊機，一旦得知是三星，興趣就明顯降低，顯示蘋果品牌本身具有特殊吸引力。
他進一步分析，對於業務等經常需要與客戶互動的職業來說，拿出iPhone Duo就可能成為聊天話題，甚至有助建立個人形象。因此，對某些族群而言，即使價格被炒到10萬元，仍可能具有購買價值。
Joeman也強調，自己相當喜歡iPhone Duo展開後的大螢幕，以及隨時能將手機變成小型平板的便利性，未來甚至考慮將它換成主力手機。不過，若重視拍照、重量及全面的使用體驗，傳統旗艦手機仍可能是更實用的選擇。
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Joeman在開箱影片中表示，iPhone Duo最令人驚豔的地方就是蘋果對螢幕摺痕的處理，透過精密鉸鏈設計，搭配內螢幕奈米紋理處理，讓摺痕在一般觀看角度下幾乎看不見。Joeman也拿三星Galaxy Z Fold8進行比較，發現iPhone Duo不僅摺痕較不明顯，螢幕上下兩端也更加平整，認為這是目前自己看過摺痕處理最出色的摺疊手機。
除了硬體，Joeman對蘋果重新設計的操作介面也印象深刻。手機展開後，外螢幕原本的App排列會自然延伸至內螢幕，搭配流暢動畫，讓他認為蘋果雖然比Android陣營晚了多年才推出摺疊手機，但在軟體設計與操作體驗上，仍展現高度完成度。不過，iPhone Duo目前最多只能同時左右顯示2個App，無法像部分Android摺疊手機同時開啟3至4個應用程式，多工彈性仍有進步空間。
儘管Joeman對iPhone Duo給予高度評價，但他坦言，最在意的2大缺點就是機身重量與缺少長焦鏡頭。iPhone Duo機身重達254公克，比三星Galaxy Z Fold8重約50公克，雖然展開後因重量分布平均，握持感受比想像中舒服，但對習慣輕薄手機的使用者來說，仍是一大負擔。
其次是拍照規格。iPhone Duo僅配備4800萬像素主鏡頭及超廣角鏡頭，沒有長焦鏡頭，對於喜歡拍攝遠距離景物的人來說相當可惜。此外，內螢幕採用隱藏式前置鏡頭，雖然能帶來更完整的螢幕視覺效果，但自拍畫質不理想，人物細節容易出現油畫感，較適合用於FaceTime視訊通話。
iPhone Duo炒到10萬值得買？Joeman：就像買超跑
至於iPhone Duo原價已經高達7、8萬元，黃牛甚至開出接近10萬元的價格，究竟有沒有購買價值？Joeman將iPhone 18 Pro Max比喻成實用的休旅車，iPhone Duo則像是一輛超跑。休旅車能滿足大部分日常需求，超跑卻追求更獨特的體驗，即使在實用性方面有所犧牲，仍有無法取代的吸引力。Joeman認為，iPhone Duo最大的附加價值之一，就是「社交貨幣」。他分享，過去使用三星摺疊手機時，旁人經常好奇是不是蘋果推出的摺疊機，一旦得知是三星，興趣就明顯降低，顯示蘋果品牌本身具有特殊吸引力。
他進一步分析，對於業務等經常需要與客戶互動的職業來說，拿出iPhone Duo就可能成為聊天話題，甚至有助建立個人形象。因此，對某些族群而言，即使價格被炒到10萬元，仍可能具有購買價值。
Joeman也強調，自己相當喜歡iPhone Duo展開後的大螢幕，以及隨時能將手機變成小型平板的便利性，未來甚至考慮將它換成主力手機。不過，若重視拍照、重量及全面的使用體驗，傳統旗艦手機仍可能是更實用的選擇。