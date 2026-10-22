我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值好康價」是10月21日至10月25日。（圖／業者提供）

▲全家防颱優惠資訊包，青菜三包100元。（圖／全家提供）

▲全家防颱優惠資訊包，青菜三包100元。（圖／全家提供）

▲薔琵颱風來勢洶洶！ 萊爾富防颱優惠一次看 衛生紙、礦泉水特價。（圖／萊爾富提供）

▲OKmart推出防颱限定優惠，精選泡麵、沖泡飲品等民生物資，提供消費者便利且實惠的備貨選擇。（圖／OK提供）

薔琵颱風來勢洶洶，路徑西修，預計影響台灣更劇，7-11、全家、萊爾富、OK都祭出防颱優惠包，其中7-11衛生紙即起至10月25日前買一串送兩串，比買一送一更便宜一定要囤貨；想喝咖啡的可以到萊爾富，特大美式、特大特濃美式、特大重乳拿鐵及大燕麥奶拿鐵都買一送一。因應颱風影響，7-11表示，門市針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品(電池、雨具)、即食蔬菜、冷凍食品等加強備貨， 即時滿足消費者採買需求。門市安昕有機青江菜/小白菜/黑葉白菜/小松菜均一價50元。全台近4000間導入「饗喫鍋」專區門市加強生鮮蔬菜、即食鍋物、冷凍肉品備貨，消費者可買到小菜籃有機小白菜/青江菜均一價29元，或是黃金玉米(2入)49元、安昕筊白筍69元。且即起至10月25日多款商品特價，包括舒潔三層抽取衛生紙6包買1串送2串，原價299元、平均只要100元。◾統一PH9.0鹼性離子水1450ml買2送1◾韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水買10送10◾舒跑運動飲料975ml買2送1◾黑松FIN補給飲料580ml第2件5折◾不倒翁切達起司風味炒麵(包)原味/香辣任選買1送1◾農心辛拉麵(包)辣白醬風味/韓式粉紅醬同品項買1送1◾舒潔三層抽取衛生紙6包買1串送2串◾沙威隆清爽抗菌濕巾10抽2入特價25元📍飲用水優惠，期限：10月27日止◾FamiCollection 雪山天然深層礦泉水（6300mL），特價49元◾FamiCollection 大容量飲用水（竹炭天然鹼性水、天然水、鹼性離子水），任選2件8折、3件77折◾FamiSuper有機葉菜，任選3件100元（至12月31日）◾指定生鮮雞蛋（全家牧場直送生食鮮蛋、大武山樂禮冷藏紅蛋10入），任選第2件6折◾指定品牌鮮乳（牧場直送4.0、福樂一番鮮、乳香世家、光泉鮮乳），任選2件169元◾匠土司家庭號＋義美無加糖厚濃豆奶（936mL），合購價89元，最多省29元優惠期限10月27日止◾味味一品指定碗麵，任選2件106元◾Cosmos指定即食湯品，單件特價49元◾味王指定調理包＋常溫白飯，合購價100元◾媽媽煮藝指定袋裝商品＋搭配指定泡麵，合購現省10元◾好媽媽指定罐頭，買一送一◾韓國東遠超級鮪魚辣味罐頭，單件特價79元優惠期限10月27日止◾uno pasta冷凍義大利麵系列，任選2件88折萊爾富即起至11月10日推出「防颱補給優惠」，讓消費者就近補貨，泡麵優惠包括味味A排骨雞湯碗麵2件只要42元；東南亞杯麵系列(王麵河粉、SE.VIFON杯麵)任選2件65元；飲品優惠同步登場，Hilife Original海洋深層水2000ml買1送1、礦沛氣泡水買2送1，方便民眾提前補充居家飲用水。單包HL抽取式衛生紙1串109元、2串179元；舒潔濕紙巾系列任選買1送1(不同價格以2件5折計)，是家庭防颱備品首選。零食方面，卡迪那洋芋片2件59元，重量級chizzpa洋芋片系列任2件99元。迎接光復節連假，萊爾富也推出多款咖啡與茶飲優惠，即日起至11月10日祭出 Hi café 同品項買1送1，包含特大美式、特大特濃美式、特大重乳拿鐵及大燕麥奶拿鐵。因應薔琵颱風可能帶來強風豪雨，加上連假將至，OKmart推出防颱限定優惠，精選泡麵、沖泡飲品等民生物資，提供消費者便利且實惠的備貨選擇。自10月23日至10月25日止，指定商品推出限時優惠，其中，泡麵優惠包括隨緣麻辣燙湯麵第2件10元，以及味丹雙響泡系列（日式雞白湯麵107g、沙茶鍋燒湯麵113g、爆香牛肉湯麵109g、火山岩燒豚骨湯麵110g）任2件62元，原價每件35元，讓消費者輕鬆備妥方便食用的泡麵。沖泡飲品則有西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入、西雅圖即品拿鐵咖啡21g×8入，皆享買一送一。