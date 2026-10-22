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▲湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）面對勇士繳出12投12中、26分及9籃板的成績，並完成10次灌籃，充分展現湖人新陣容的禁區優勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士老將格林（Draymond Green）開幕戰僅得2分，雖送出8次助攻，卻發生4次失誤，進攻組織效率仍有改善空間。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士新賽季開幕戰就遭遇重挫，今（22）日作客洛杉磯湖人，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）首節9投7中狂砍16分，球隊仍在第三節全面崩盤，最終以105：127慘敗22分。這場比賽不只凸顯勇士過度依賴柯瑞的進攻困境，禁區防守更遭湖人新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）徹底擊穿。加上格林（Draymond Green）組織失誤頻傳，讓勇士開幕戰便暴露兩大致命弱點。勇士此役面臨嚴重傷兵問題，包括波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、巴特勒（Jimmy Butler）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等主力缺陣，讓進攻重擔幾乎全部落在柯瑞身上。柯瑞首節便展現驚人手感，9投7中攻下16分，幫助勇士以33：34緊咬湖人。然而，即使柯瑞上半場已經拿下20分，勇士仍以52：66落後14分，反映球隊缺乏其他穩定得分來源的問題。第三節情況更加明顯，湖人加強對柯瑞的防守壓迫後，勇士缺少能夠持球突破、吸引包夾或自行創造投籃機會的第二核心，單節僅攻下16分，反遭湖人轟進36分，落後差距瞬間擴大至34分。柯瑞最終僅出賽21分鐘，繳出23分，第四節因比分懸殊提前休息。勇士全隊投籃命中率僅41.3%，三分球36投8中、命中率22.2%，與湖人57%的整體命中率形成強烈對比。當柯瑞受到針對性防守時，球隊缺乏能改變進攻節奏、獨立創造得分機會的替代方案。勇士另一項致命弱點則是禁區防守。湖人新中鋒凱斯勒此役打出近乎完美的進攻表現，全場12投12中攻下26分、9籃板，並完成多達10次灌籃，勇士內線幾乎無法有效阻止他的攻勢。湖人充分發揮唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的持球創造能力，透過擋拆迫使勇士防線收縮，再將球送往禁區，讓凱斯勒不斷獲得空中接力或籃下終結機會。湖人進攻方式恰好擊中勇士的弱點，防守球員必須優先限制唐西奇的突破與傳球路線時，禁區協防便容易出現空檔；若內線球員提前補防，凱斯勒又能利用身高與掩護後的順下取得優勢，湖人全場禁區攻下66分，比勇士多出10分，籃板也以43：36領先。除了攻守結構失衡，勇士老將格林的表現同樣不理想。他全場4投1中僅拿2分，雖然送出8次助攻，卻也發生4次失誤，正負值為負22。勇士全隊出現16次失誤，被湖人利用失誤攻下25分，讓原本就陷入困境的進攻雪上加霜。勇士需要格林扮演進攻發動機，利用傳球與掩護協助柯瑞創造空間，但當他的傳球路線遭到預判，且本身缺乏外線威脅時，湖人便能更放心地將防守資源集中在柯瑞身上。此外，勇士新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）與唐西奇在第二節發生言語衝突，前者還因此吞下技術犯規。唐西奇隨後在半場結束前投進壓哨超遠三分球，並朝倫德博格做出回應，成為比賽另一個焦點。