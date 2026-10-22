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「洋流」讓他想到大罷免 張善政：當時藍營也很焦慮

張善政也怕重演2014翻盤 自稱「如履薄冰」

年底地方選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋帶起的「洋流」聲勢逐漸出現外溢效應。對此，尋求連任的桃園市長張善政昨（21）日直言，看到現在的情況，讓他想到去年的大罷免，當時綠營造勢聲勢同樣浩大，也讓不少藍營人士相當緊張，但最後投票結果證明，「大部分選民在激情過後，還是會回歸理性」，他也期待這次選舉能出現類似情況。張善政昨接受《少康戰情室》專訪時被問到，日前在南桃園造勢時重批「洋流」沒有政見、都在搗亂，是否也是在向藍營支持者喊話？他坦言，現在的政治氛圍確實讓他聯想到去年大罷免。他表示，當時綠營造勢活動場面熱烈、聲量龐大，不少面臨罷免的國民黨立委與支持者都感到焦慮，和如今看到「洋流」快速升溫的感受相似。不過後來大罷免投票結果已顯示，多數選民不會一直停留在高張的情緒中，而是會重新檢視實際議題、回歸理性判斷。張善政表示，他希望這次選戰最後也能如此，不論是台北或其他縣市，都應該回到實質政見與地方治理，看哪位候選人真正能為地方發展帶來幫助，而不是只受到一時熱潮影響。對於自己公開批評「洋流」後可能引來網路反彈，張善政則認為，高度政治動員下，支持者難免會有比較激烈的情緒反應，攻擊或許也成為宣洩情緒的方式。不過他仍相信，選民的理性不會在短短1年內消失，最後進入投票所時，還是會重新思考候選人的治理能力、建設成果與政策方向。談到桃園選情，張善政也坦言，即使目前部分民調仍占優勢，團隊完全不敢掉以輕心。主持人趙少康提到，2014年時任桃園縣長吳志揚尋求連任，選前外界普遍認為勝算很高，最後卻遭鄭文燦逆轉勝出；黃世杰近期也以「龜兔賽跑」形容自己雖暫時落後，但不到最後不知道結果。張善政對此表示，確實有不少朋友提醒他千萬不能重蹈當年覆轍，因此團隊目前仍是一步一腳印、如履薄冰，希望用實際施政成績爭取市民支持。