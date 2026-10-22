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洛杉磯湖人隊在新賽季開幕戰以127：105大勝金州勇士隊。然而，這場比賽的焦點除了湖人新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的驚人神蹟外，勇士菜鳥新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在場上的激烈口角與火藥味，更成為熱議的話題。賽後倫德博格毫不留情地說自己對唐西奇失去了所有尊重，唐西奇也毫不留情地反擊表示：「他說話太囂張了，我本來都不想回嘴。」身為備受期待的新秀，倫德博格在生涯首秀中替補上陣，全場11投5中攻下12分、3籃板、2助攻與1抄截。然而，談到初次站上NBA賽場的真實感受，倫德博格賽後毫不掩飾地說：「這場比賽挺有意思的，我算是見識到NBA是什麼樣子了。到處都是假摔、買犯，還有一些人不停地向裁判抱怨。對我來說，這絕對是一場很特別的首秀。」倫德博格更特別點名了與他正面交鋒的唐西奇：「看到他不斷抱怨、不斷抗議，我對他失去了所有尊重。」回顧兩人上半場的激烈交鋒，當時唐西奇三分出手不進，防守的倫德博格趁機朝他噴垃圾話，當場遭到裁判吹判技術犯規。美媒透過唇語解讀，當時唐西奇隨即回嗆：「你在抱怨什麼？你X媽根本防不住我。」不僅如此，唐西奇隨後更在中場前飆進一記超遠壓哨三分，直接走到倫德博格面前回敬垃圾話。提起愛徒與超級巨星的摩擦，勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後坦言：「這對他而言是一次很好的NBA歡迎儀式。」不過科爾也認為，倫德博格當時其實不該領到技術犯規。全場繳出18投7中、三分球12投5中，砍下28分、8籃板、7助攻與3抄截的唐西奇，賽後談到與這位菜鳥的火爆互動時老神在在說道：「他說話太囂張了。我本賽季本來不想回嘴，也不想吃技術犯規……我正在努力控制自己。但正如你們所見，那效果相當不錯。」唐西奇笑著表示，「我想所有人都知道，當有人開始向我噴垃圾話時，我就會拿出最好的自己。」