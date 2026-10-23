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▲SJ利特、銀赫主持的節目進入人氣獎最後廝殺戰，截至10/22票數差約1300票。（圖／金鐘獎官網gba.tavis.tw）

韓國天團Super Junior（SJ）成員利特、銀赫不只在舞台上是好隊友，這回竟然要在台灣金鐘獎上「自己人打自己人」！第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於25日晚間登場，利特參與主持的《廚師的迫降：客家廚房2》與銀赫主持的《宇宙啦啦隊》雙雙闖進「最具人氣綜藝節目獎」最後決選，兩位韓流偶像難得在台灣頒獎典禮正面交鋒，讓粉絲E.L.F.傷透腦筋，畢竟手心手背都是肉，這票到底該投給誰？這場Super Junior內戰可不是說說而已，截至10月22日下午2點，利特與銀赫各自參與的節目票數，目前只差約1300票，《宇宙啦啦隊》以41,448領先《廚師的迫降：客家廚房2》40,138，競爭相當激烈。更有趣的是，利特今年還憑《廚師的迫降：客家廚房2》連續第2年入圍「實境節目主持人獎」，去年首度挑戰金鐘獎鎩羽而歸，今年不只捲土重來，還多了一個得跟自家隊友搶人氣獎的任務。今年「最具人氣綜藝節目獎」共有5檔節目進入決選，除了《廚師的迫降：客家廚房2》、《宇宙啦啦隊》，還有《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》及《小姐不熙娣》，每一檔都有固定觀眾支持，想拿獎可沒那麼容易。人氣獎採觀眾網路投票，投票將於10月23日下午5點截止，最終由票數最高的節目獲獎，得獎結果則在25日頒獎典禮揭曉。利特主持的《廚師的迫降：客家廚房2》，是結合台韓明星、美食與客家文化的實境節目，由利特、少女時代孝淵、溫昇豪、陳庭妮、江宏傑，以及韓國廚師李元日、趙序衡、YouTuber喜飯等人共同參與，透過料理與實際營業任務，帶觀眾認識台灣客家美食。節目今年一口氣入圍「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」及「最具人氣綜藝節目獎」3項大獎，其中孝淵更是首次主持台灣實境節目，就順利拿到金鐘獎入場券。銀赫主持的《宇宙啦啦隊》則是一檔以啦啦隊為主題的選秀實境節目，透過舞蹈訓練、舞台表演及競賽，讓參賽者爭取成為啦啦隊員的機會，最終將由評審導師及觀眾選出9人女團W!nky。銀赫本身就是Super Junior的舞蹈擔當，擁有豐富的舞台演出經驗，這回跨海參與台灣節目，除了擔任主持人，也讓觀眾看到他在偶像舞台之外的另一面。利特與銀赫都是2005年出道的Super Junior元老成員，利特擔任隊長，除了歌手身分，也長年活躍於韓國綜藝節目主持工作；銀赫則以舞蹈實力聞名，與東海組成Super Junior-D&E雙人小分隊，兩人多年來一起巡演、錄節目，私下交情深厚。如今出道超過20年，利特與銀赫竟然因為各自在台灣主持的節目，成了同一個金鐘獎項的競爭對手，意外掀起話題。