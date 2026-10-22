我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠美股科技股財報激勵，台股今（22）日開高走高，盤中一度大漲逾400點、重返4萬7000點關卡，不過隨著追價力道減弱，加上中東局勢升溫、油價反彈，市場信心受到壓抑，指數隨後急轉直下，盤中高低震盪1290點，終場大跌846.34點，收在46041.43點，跌幅1.81%，再度失守季線，成交量8792.3億元。權值股成為壓盤重心，台積電（2330）開盤上漲15元至2435元，盤中翻黑，終場下跌35元，收在2385元，跌幅1.45%；聯發科（2454）下跌130元，收4010元；鴻海（2317）下跌5元，收245元；台達電（2308）下跌65元，收1560元。廣達（2382）下跌6.5元，收322元，長榮（2603）逆勢上漲2.5元，收260元。記憶體族群反彈行情未能延續，盤中多檔個股由紅翻黑。南亞科（2408）下跌22.5元，收414元；華邦電（2344）下跌5元，收154.5元；旺宏（2337）下跌3.5元，收99.5元，失守100元關卡；群聯（8299）下跌50元，收1880元。此外，台光電（2383）早盤一度攻上漲停5485元，午盤過後漲幅明顯收斂，終場上漲1%，收5070元，未能延續盤中強勢表現。觀察上市櫃個股表現，今日漲幅前5名依序為華經（2468）上漲5元、漲幅10%；暉盛-創（7730）上漲22元、漲幅9.98%；麗臺（2465）上漲8.7元、漲幅9.94%；永固-KY（5546）上漲1.2元、漲幅8.7%；泰合（6467）上漲15.5元、漲幅8.29%。跌幅方面，今國光（6209）下跌11元、跌幅10%，成為跌幅最大個股；艾姆勒（2241）下跌4.85元、跌幅9.91%；泓德能源（6873）下跌6.3元、跌幅9.89%；隴華（2424）下跌1.45元、跌幅9.73%；天二科技（6834）下跌14元、跌幅9.72%。美股前一交易日四大指數全面收紅，受惠SpaceX財報表現強勁、特斯拉潛在合併傳聞，以及美超微業績亮眼，市場對人工智慧（AI）資本支出變現的疑慮有所降溫，帶動科技股走揚，標普500指數連續第3個交易日收漲。道瓊工業指數上漲360.21點，漲幅0.69%，收52856.09點；那斯達克指數上漲278.04點，漲幅1.05%，收26702.86點；標普500指數上漲44.60點，漲幅0.58%，收7757.17點；費城半導體指數上漲221.74點，漲幅1.97%，收11505.56點。不過，儘管美股科技股表現強勢，台股早盤反攻仍未能延續，盤中賣壓湧現，指數由紅翻黑並擴大跌幅，顯示市場追價意願仍不足，後續仍須留意國際地緣政治風險、油價走勢及科技股財報表現對市場信心的影響。