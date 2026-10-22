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假體彈性、抗壓性佳 可承受136公斤的壓力

檢查前告知自己曾接受隆乳 出現4情況快就醫

每年10月為國際乳癌防治月，但對曾經接受隆乳手術的女性而言，乳癌篩檢可能多了一道心理關卡「做過隆乳，還能做乳房攝影嗎？」醫師提到，一般女性在做乳房攝影時，乳房承受的壓力約10幾到20幾磅；有假體的乳房承受壓力更低；不過，新一代矽膠假體的彈性及抗壓性極佳，可承受近約136公斤的壓力，因此不必過於擔心乳房攝影會造成破壞。根據國際美容整形外科學會（ISAPS）2024全球調查，台灣估計一年約有2萬7822例隆乳手術，占所有美容外科手術約10.8%，為當年度台灣第三常見的美容外科手術。美兆健康管理機構乳房影像專科醫師廖韋妮分享，臨床上，確實經常會遇到曾接受隆乳手術的女性提出類似疑問。但一般狀態下，不管是乳房超音波或乳房攝影，都是安全性相當高且準確度高的檢查。廖韋妮指出，女性無論是否隆乳，都應依年齡、個人風險及乳房狀況，選擇適合的檢查方式。乳房X光攝影需要適度壓迫乳房，讓組織攤平、減少影像重疊，以利觀察可能的異常與病灶。廖韋妮說，對有隆乳的女性來說，最擔心的就是檢查是否會破壞假體。一般女性在做乳房攝影時，乳房承受的壓力約10幾到20幾磅；廖韋妮提到，有假體的乳房承受的壓力甚至更低，隨著假體材質與技術進步，新一代矽膠假體的彈性及抗壓性極佳，可承受近300磅、約136公斤的壓力，因此不必過於擔心乳房攝影會造成破壞。但因為假體可能隨時間自然老化，彈性及抗壓性會變差；廖韋妮表示，若假體產生莢膜攣縮的併發症時，更需要謹慎評估，檢查前要主動告知曾經隆乳，以及何時接受植入手術，放射師才能夠在檢查過程中做適當的調整。不過，臨床上也確實遇過害怕乳房攝影，只做乳房超音波的人。廖韋妮強調，「這樣的觀念當然不正確。」醫師解釋，乳房攝影與乳房超音波是2種完全不同的檢查，各自有不同的檢查重點，屬於互補的影像工具，一起做會更完整。廖韋妮也說，通常經驗豐富的放射師會使用植體位移手法（Implant Displacement views），避免假體遮擋住乳腺；影像拍攝的張數，也會視個別情況增加。但最重要的，仍然是檢查前告知自己曾接受隆乳。廖韋妮呼籲，隆乳後需要留意的問題，不只是假體本身的狀況，原本的乳房組織同樣需要定期的乳癌篩檢。目前台灣提供40至74歲女性，每2年一次公費乳房X光攝影，曾接受隆乳手術的女性，也應依自身情況與專業醫師討論適當的篩檢安排。若出現新發現的乳房硬塊、乳頭異常分泌物、乳房皮膚或外觀改變等情況，則應及早就醫，不必等到下一次例行健檢。