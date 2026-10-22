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▲台北市四大指標豪宅身價走跌，台北之星相較歷史高點每坪大減近80萬元。（圖／住商機構提供）

▲2026年台北市200萬豪宅單價前五名，陶朱隱園居冠、璞永敦仰奪季軍。（圖／台灣房屋提供）

房市寒流吹進豪宅市場！最新實價登錄揭露，大安區指標豪宅「台北之星」每坪較歷史高點大跌近 80 萬元；中正區植物園名邸「松濤苑」單價亦失守 250 萬元大關，創社區歷史新低。在老牌名邸身價鬆動之際，都更新案「璞永敦仰」卻強勢奪下季軍，台北豪宅版圖迎來劇烈洗牌。台北地政雲最新統計，大安區指標豪宅「台北之星」曾以每坪 269.1 萬元創社區新高，今年 7 月 19 樓戶單價僅剩 190 萬元，每坪大減近 80 萬元；中正區「松濤苑」5 樓戶以 4.6 億餘元無貸款成交，單價 244.33 萬元跌破 250 萬大關，創社區新低。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，大安區「潤泰敦仁」失守 200 萬元大關、大直「輕井澤」每坪也僅以 152.8 萬元易主，指標豪宅身價已不如以往屢創天價。面對豪宅價格鬆動，住商不動產北市區協理錢思明分析，央行信用管制限縮高總價貸款並限制私法人購屋，高資產族資金配置轉趨審慎，在房市前景不明下多傾向將資金投入股市，隨「股熱房冷」趨勢買方更加理性。不過，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅與大眾市場脫鉤，松濤苑最新交易雖為低點，但不排除因低樓層或熟人交易而略低於市價，且該戶以無貸款買進，依然名列今年台北豪宅單價第四名。在舊豪宅面臨考驗之際，都更新案卻強勢上位。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年台北豪宅兩百萬俱樂部中，陶朱隱園以每坪 300.56 萬元居冠、信義聯勤 285.7 萬元居次，而都更新案「璞永敦仰」則以 252.5 萬元強摘季軍。陳定中指出，北市土地稀缺加上都更整合成本高，在待售物件稀缺下具創價彈性，也帶動高單價版圖從傳統信義與大安森林公園，進一步向外擴展至敦化及民生等精華區段。