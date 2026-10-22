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追風計畫起源於2003年 迄今完成90次觀測任務

▲投落送探空儀，由美國國家大氣研究中心研製，以飛機載至規劃之飛行路徑上空投下，用以量測大氣之氣壓、溫度、濕度以及水平風速風向之垂直分佈。（圖／中央氣象署提供）

飛機空投探測氣象資料 薔琵暴風半徑比預期更大

▲經過飛機投落送觀測後，也更精準觀測出薔琵颱風的七級暴風半徑達320公里。（圖／中央氣象署提供）

薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）結構完整，暴風圈極大，中央氣象署今（22）日凌晨完成「追風計畫」，國立臺灣大學、漢翔公司合作，派遣噴射機飛上薔琵颱風外圍投放探空儀，蒐集高空至近海面觀測資料，藉此提升颱風路徑、風速及暴風圈預報準確度，經過追風計畫，也成功判定薔琵颱風暴風圈來到320公里，相關資料也將同步分享國際。氣象署說明，追風計畫讓飛機爬升至約1萬3千公尺高空，針對薔琵颱風周圍7級風暴風範圍及路徑上的重要區域進行觀測。取得的投落送資料，會透過衛星即時傳回氣象署，匯入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與動態，也會同步分享給全球各氣象作業中心。氣象署提及，「颱風飛機投落送觀測」，是利用飛機在颱風附近空域進行高空氣象資料蒐集的作業性觀測，自2003年起，該計畫已完成92次飛行觀測，有助於提升臺灣區域性颱風監測與預報準確度。氣象署指出，目前薔琵颱風位於鵝鑾鼻東方約530公里的海面上，由於海上的氣象觀測資料相對稀少，加上不同數值預報模式對颱風路徑及環流結構的模擬仍有差異，因此透過飛機投落送觀測，取得關鍵區域的氣象資料，做為颱風分析及預報的重要依據。氣象署預報中心科長林秉煜也說明，薔琵颱風昨（21）日七級暴風半徑來到300公里，經過飛機投落送觀測後，也更精準觀測出薔琵颱風的七級暴風半徑達320公里，提醒北部、宜蘭、中部、花蓮山區民眾要慎防豪雨，風雨趨緩時間預估在周六下半天。