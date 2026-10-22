蘋果首款摺疊手機iPhone Duo將於明（23）日正式在台灣開賣，卻碰上強烈颱風薔琵逼近台灣，讓好不容易搶到首批預購資格的果粉擔心，若明天宣布停班停課，是否就無法如期領取新機？對此，Apple表示若因颱風停止上班上課，原訂10月23日取貨的消費者將收到訂單通知，告知直營店暫停營業，民眾可於門市恢復正常營業後，在營業時間內任何時段前往領取，不需要重新預約取貨時間。
iPhone Duo開賣日颱風來攪局
iPhone Duo將於10月23日在台灣正式上市，不過強烈颱風薔琵來勢洶洶，中央氣象署預估，23日至24日將是颱風影響台灣最明顯的時段。由於部分縣市可能宣布停班停課，也讓不少原訂明天前往Apple直營店取貨的果粉擔心，辛苦搶到的首批新機恐怕無法如期入手。
對此，Apple表示，若明天因颱風停止上班上課，持有明天取貨訂單的民眾會收到一封訂單相關通知，告知民眾Apple直營店因颱風暫停營業，歡迎於正常營業時間的任何時段前往領取訂單。
已成功預購iPhone Duo的果粉不必擔心取貨資格受到影響，也不需要重新搶購或預約取貨時段，只要等到門市恢復正常營業，就可以在營業時間內前往領取新機。建議已預約首批取貨的消費者，留意電子郵件及訂單通知，確認門市正常營業後再前往，避免白跑一趟。
iPhone Duo首批10分鐘搶光！沒預購別到門市排隊
iPhone Duo自10月16日晚間8時開放預購後，首批10月23日取貨名額短短10分鐘就被搶光，官網預估交貨時間一路延後至2027年1月，顯示首波供貨相當吃緊。《NOWNEWS今日新聞》先前實際詢問手機通路商，業者透露，iPhone Duo首波到貨量不到iPhone 18 Pro的一成，業內傳聞全台不到2萬台，貨量相當稀少。
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iPhone Duo將於10月23日在台灣正式上市，不過強烈颱風薔琵來勢洶洶，中央氣象署預估，23日至24日將是颱風影響台灣最明顯的時段。由於部分縣市可能宣布停班停課，也讓不少原訂明天前往Apple直營店取貨的果粉擔心，辛苦搶到的首批新機恐怕無法如期入手。
對此，Apple表示，若明天因颱風停止上班上課，持有明天取貨訂單的民眾會收到一封訂單相關通知，告知民眾Apple直營店因颱風暫停營業，歡迎於正常營業時間的任何時段前往領取訂單。
已成功預購iPhone Duo的果粉不必擔心取貨資格受到影響，也不需要重新搶購或預約取貨時段，只要等到門市恢復正常營業，就可以在營業時間內前往領取新機。建議已預約首批取貨的消費者，留意電子郵件及訂單通知，確認門市正常營業後再前往，避免白跑一趟。
iPhone Duo自10月16日晚間8時開放預購後，首批10月23日取貨名額短短10分鐘就被搶光，官網預估交貨時間一路延後至2027年1月，顯示首波供貨相當吃緊。《NOWNEWS今日新聞》先前實際詢問手機通路商，業者透露，iPhone Duo首波到貨量不到iPhone 18 Pro的一成，業內傳聞全台不到2萬台，貨量相當稀少。