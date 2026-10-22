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▲薔琵颱風周五（10月23日）風雨對台灣影響最大，北部、東半部、台中山區有大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署今（22）日下午2時發布「大雨特報」，受到東北季風及第29號颱風外圍環流影響，容易出現短延時強降雨，今天基隆北海岸、桃園以北及宜蘭地區有局部大雨發生機率，影響時間一路到明（23）日。中央氣象署提醒，降雨期間注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。◾影響時間：22日下午至23日◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣氣象署指出，今（22）日東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面天氣較為不穩定，北部、東北部有短暫陣雨，尤其東北部、大臺北山區有局部大雨發生的機率，東部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。