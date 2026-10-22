我是廣告 請繼續往下閱讀

兩人遭羈押、家人代打 選戰變成「代理人戰爭」

延押恐錯過議長選舉 謝家父子仍在看守所

涉詐領助理費遭判刑 夫代妻參選喊抗告

下屆彰化縣議員選舉，第7選區8人搶5席，卻有2名參選人身陷彰化看守所，選戰只能由家人代為上陣。一是涉賄遭羈押的國民黨籍議長謝典霖，由同案以百萬元交保的母親鄭汝芬代打，議長連任之路也面臨變數；另一人則是涉嫌詐領助理費的前縣議員江熊一楓，去年底遭裁定羈押禁見至今，丈夫江昭儀一手包辦登記與拜票行程。日前一審有罪，江熊一楓羈押期限將屆，彰化地院今裁定延押2個月，意味她投票日前難走出看守所。江昭儀表示將提出抗告。立委謝衣鳯與弟弟、彰化縣議會議長謝典霖的謝家姊弟之爭，從去年延燒近半年，直到今年5月，國民黨中央正式徵召魏平政參選彰化縣長，紛爭才稍有平息。謝家隨後將重心放在「全力爭取謝典霖連任議長」，並協助同派系人馬投入九合一選舉。不料，謝典霖因在議會宴請選民及樁腳一事，遭檢方認定涉及替參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃賄選，與父親謝新隆一同遭羈押至今。謝典霖母親鄭汝芬以百萬元交保後，成為兒子的選戰分身，平日在選區替兒子拉票，競選團隊也預定11月8日成立競選總部。謝典霖首次羈押期限將於11月中旬屆滿，雖然無法親自出席總部成立活動，團隊仍盼能在投票前爭取交保，讓他有機會回到選戰第一線。不過，謝典霖能否順利交保，不只牽動議員選情，也關係到他能否續掌議會。地方人士評估，謝家在地方經營多年，即使謝典霖無法親自跑行程，選情仍看好；但若要連任議長，除了議員席次，還得面對議會內部的正副議長布局，變數不小。依照《宣誓條例》相關規定，當選人因故無法如期出席就職典禮，仍可保有議員當選人資格，另定日期補行宣誓。不過，若謝典霖遭延押2個月，勢必錯過12月25日與其他議員一同宣誓的時機，也無法參與當天的正、副議長選舉。議會布局方面，現任副議長許原龍已展開相關安排，傳出將與縣議員黃正盛搭檔角逐正、副議長。謝典霖若持續遭羈押，不僅無法親自參與議會運作，家族內部的選戰調度也將受到影響。目前謝典霖與父親謝新隆仍同時羈押中，謝家接下來如何應對，備受地方政壇關注。同樣身陷看守所的，還有第7選區（田尾鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）參選人江熊一楓。該選區應選5席，4年前綠營因多人參選、票源分散，最終僅由李俊諭一人當選。曾連任3屆議員的江熊一楓這次再度投入選戰，卻因任內涉嫌詐領公費助理補助費，讓選情蒙上司法陰影。檢方查出，江熊一楓涉嫌將公費助理補助費用於個人開銷及服務處支出，還在當時在國外長住的江昭儀當作人頭。檢方於去年12月24日聲請羈押禁見，法院裁准後，江熊一楓至今未能親自參與選戰。夫妻倆仍決定參選到底，但江熊一楓遭民進黨停權2年，江昭儀則代理妻子，以無黨籍身分完成參選登記。全案起訴後，法院一審於14日判處江熊一楓有期徒刑4年6月。隨著原羈押期限即將屆滿，彰化地院昨天召開延押庭，今天裁定自25日起延長羈押2個月，江熊一楓短期內仍無法離開看守所。江昭儀表示，妻子不會放棄參選縣議員，將針對延押裁定提出抗告。第7選區這場選戰，兩名參選人都因司法案件無法親自拜票，只能由家人代為出征；一邊是議長之爭與謝家布局，一邊是前議員涉詐領助理費案，司法進度與議會選舉攻防交錯，也讓這選區格外受到關注。