強烈颱風薔琵路徑持續往西修正，氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，颱風預計周五（23日）清晨起影響東半部，暴風圈之後逐步擴及全台，周五晚間至周六上午將是風雨最強時段，周六（24日）清晨至上午最接近台灣東北角時，中心距離陸地可能僅約50公里，風雨等到周六傍晚才會逐漸緩和，警報可能深夜解除。吳聖宇示警，周五開始台中以北、大台北及宜蘭山區須防豪雨或大豪雨，中南部與花蓮部分山區也有較大雨勢；沿海及外島也可能出現9至11級強陣風，局部達12級以上，提醒民眾一定要做好防颱準備。
薔琵颱風路徑再往西修！「全台有感」暴風圈涵蓋全台
吳聖宇指出，薔琵颱風今（22）日上午8時位於台北市東南方約750公里海面，過去12小時因逐漸離開高海溫區，強度開始緩慢下降，但環流依然完整，加上與東北季風交互影響，暴風圈半徑擴大至約300公里。
吳聖宇表示，薔琵接近台灣時預計將減弱為中度颱風，不過龐大環流仍會維持，對台灣的風雨威脅不可小覷。海上颱風警報已於21日深夜發布，陸上警報也於22日11時30分發布，首波警戒區包括宜蘭、花蓮及台東。
路徑方面，颱風原本預計經過台灣東部、東北部海面後轉向，但過去一天預報持續往西調整，轉向位置也更靠近台灣東北角。最新預測顯示，周六清晨至上午，颱風中心最接近東北角陸地時，距離可能僅約50公里，暴風圈幾乎涵蓋全台，風雨影響時間也將隨之延長。
周五起風雨增強！北部、宜蘭山區慎防豪雨強風
吳聖宇預估，周五（23日）清晨前後，薔琵暴風圈開始接觸東半部陸地，之後逐漸擴及全台；周六清晨至上午颱風中心最接近台灣，預計傍晚暴風圈才會逐步離開本島，警報可能到深夜才解除。
降雨方面，台中以北至大台北、宜蘭山區雨勢最明顯，有豪雨甚至大豪雨發生機會；台中、南投、嘉義及花蓮局部山區也可能出現豪雨，南高屏及台東山區則有局部大雨。平地部分，北部、東北部須留意大雨或豪雨，中部與花蓮有局部大雨，南部及台東大致以大雨等級以下為主。
除了降雨，颱風環流與東北季風疊加，也將使全台風勢相當有感。吳聖宇提醒，周五至周六各地沿海及外島普遍可能出現9至11級強陣風，部分地區甚至可能達11至12級以上。
簡單來說，風雨將從周五逐步增強，周五晚間至周六上午最為明顯，周六下午至傍晚才會慢慢減弱，晚間進一步趨緩。由於這次颱風預估影響範圍廣、時間也比前一日預測更長，提醒民眾趁今（22）日風雨尚未明顯增強前，趕緊先完成防颱準備。
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吳聖宇指出，薔琵颱風今（22）日上午8時位於台北市東南方約750公里海面，過去12小時因逐漸離開高海溫區，強度開始緩慢下降，但環流依然完整，加上與東北季風交互影響，暴風圈半徑擴大至約300公里。
吳聖宇表示，薔琵接近台灣時預計將減弱為中度颱風，不過龐大環流仍會維持，對台灣的風雨威脅不可小覷。海上颱風警報已於21日深夜發布，陸上警報也於22日11時30分發布，首波警戒區包括宜蘭、花蓮及台東。
路徑方面，颱風原本預計經過台灣東部、東北部海面後轉向，但過去一天預報持續往西調整，轉向位置也更靠近台灣東北角。最新預測顯示，周六清晨至上午，颱風中心最接近東北角陸地時，距離可能僅約50公里，暴風圈幾乎涵蓋全台，風雨影響時間也將隨之延長。
吳聖宇預估，周五（23日）清晨前後，薔琵暴風圈開始接觸東半部陸地，之後逐漸擴及全台；周六清晨至上午颱風中心最接近台灣，預計傍晚暴風圈才會逐步離開本島，警報可能到深夜才解除。
降雨方面，台中以北至大台北、宜蘭山區雨勢最明顯，有豪雨甚至大豪雨發生機會；台中、南投、嘉義及花蓮局部山區也可能出現豪雨，南高屏及台東山區則有局部大雨。平地部分，北部、東北部須留意大雨或豪雨，中部與花蓮有局部大雨，南部及台東大致以大雨等級以下為主。
除了降雨，颱風環流與東北季風疊加，也將使全台風勢相當有感。吳聖宇提醒，周五至周六各地沿海及外島普遍可能出現9至11級強陣風，部分地區甚至可能達11至12級以上。
簡單來說，風雨將從周五逐步增強，周五晚間至周六上午最為明顯，周六下午至傍晚才會慢慢減弱，晚間進一步趨緩。由於這次颱風預估影響範圍廣、時間也比前一日預測更長，提醒民眾趁今（22）日風雨尚未明顯增強前，趕緊先完成防颱準備。
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